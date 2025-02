Papers, Please mit Paketen: In Parcel Simulator entscheidet ihr, ob die Post verschickt werden darf

Ihr wolltet schon immer mal bei der Post arbeiten und Pakete sortieren? Dann könnte euch der Parcel Simulator jetzt diesen Wunsch erfüllen. Ihr nehmt Lieferungen entgegen und müsst dann anhand unterschiedlicher Kriterien entscheiden, ob die Päckchen so verschickt werden dürfen. Erfüllen sie beispielsweise die Gewichtsvoraussetzungen? Sind alle Daten richtig angegeben? Die Sortierungs-Mechanik erinnert uns ein wenig an Papers, Please – nur eben ohne das tragische Setting und die schwierigen Entscheidungen ...

Nach und nach könnt ihr außerdem euer Paket-Imperium ausbauen, um eure Workflows zu optimieren und den Versand noch effizienter zu gestalten.

Parcel Simulator soll irgendwann 2025 erscheinen. Aktuell könnt ihr auf Steam eine Demo ausprobieren.