Path of Exile 2 - Langzeit-Test: 400 Spielstunden später

Path of Exile 2 ist seit dem Early-Access-Release ein Verkaufserfolg und begeistert seit Wochen viele Fans von Hack-and-Slay-Spielen. Doch wo gibt es noch Baustellen und wie lange kann PoT2 tatsächlich fesseln? Path-of-Exile-Experte Melvin Schröder aka Lowepe (auf Twitch und YouTube) hat bereits über 400 Stunden in Path of Exile 2 verbracht und fasst jetzt im Video zusammen, welchen Eindruck das Spiel im Langzeit-Test hinterlässt.

Keine Lust auf Video? Das Ganze gibt's auch als Text