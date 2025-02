Path of Exile - Legacy of Phrecia: Neuer Trailer enthüllt alle 19 Ascendancy-Klassen

Der Trailer zum Legacy of Phrecia-Event in Path of Exile zeigt euch einen ersten Einblick in die kommenden Inhalte. Er stellt die 19 brandneuen Ascendancy-Klassen vor, die mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen einen Monat lang frischen Wind in das Spiel bringen werden.

Zudem gewährt der Trailer einen ersten Blick auf das neue Idol-System, das den altbekannten Atlas im Endgame vorübergehend ablösen wird.

Alle Details dazu findet ihr im folgenden Artikel:

