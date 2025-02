Path of Exile bekommt auf einen Schlag 19 neue Subklassen, die nur einen Monat lang bleiben

Um alle Klassen aus Legacy of Phrecia zu testen habt ihr nur wenig Zeit.

Dass Path of Exile 2 gerade die meiste Aufmerksamkeit und Entwicklungszeit von Grinding Gear Games verschlingt, ist kein Geheimnis. Die ursprüngliche Version von Path of Exile musste deshalb in den vergangenen Monaten etwas zurückstecken.

Doch um die Community nicht im Regen stehenzulassen, hat das Studio kurzerhand ein riesiges Event aus dem Boden gestampft – und das hat es in sich!

Inhaltsverzeichnis

Alle 19 neuen Klassen in der Übersicht

Statt der gewohnten Ascendancy-Klassen bietet das Event Legacy of Phrecia eine komplett neue Auswahl an Spezialisierungen. Diese basieren auf Ideen, die GGG über die Jahre gesammelt, aber nie ins Hauptspiel integriert hat. Nun bekommen sie ihre große Bühne.

Einen ersten Blick auf die Klassen bekommt ihr im Trailer zum Event:

Ranger

Daughter of Oshabi: Als Azmeri verehrt sie die Natur – besonders den Wald. Sie nutzt die Kräfte des Warden of the Maji, wird von Schreinen gestärkt oder setzt Sacred Wisps zur Verstärkung von Zauberstab-Angriffen ein.

Als Azmeri verehrt sie die Natur – besonders den Wald. Sie nutzt die Kräfte des Warden of the Maji, wird von Schreinen gestärkt oder setzt Sacred Wisps zur Verstärkung von Zauberstab-Angriffen ein. Whisperer: Eine Nachfahrin von Inya aus dem Pale Court. Sie reist lautlos und verstärkt ihre Angriffe mit arkanen Kräften. Viele ihrer Fähigkeiten profitieren von hohen Manawerten.

Eine Nachfahrin von Inya aus dem Pale Court. Sie reist lautlos und verstärkt ihre Angriffe mit arkanen Kräften. Viele ihrer Fähigkeiten profitieren von hohen Manawerten. Wildspeaker: Ein Anhänger der First Ones, animalistischer Götter aus der Ezomyte-Mythologie. Ihr könnt zwischen dem Aspekt von Farrul, dem Ersten der Ebenen, oder Saqawal, dem Ersten des Himmels, wählen.

Marauder

Antiquarian: Ein Karui-Sammler aus dem Hafen von Ngakanu, der über die Jahre wertvolle Artefakte erstanden hat. Ihr könnt Relikte der Kalguur, Karui-Talismane legendärer Häuptlinge oder Ausrüstung von General Marceus Lioneye verwenden.

Ein Karui-Sammler aus dem Hafen von Ngakanu, der über die Jahre wertvolle Artefakte erstanden hat. Ihr könnt Relikte der Kalguur, Karui-Talismane legendärer Häuptlinge oder Ausrüstung von General Marceus Lioneye verwenden. Behemoth: Magie und ihre Nutzer sind ihm ein Gräuel. Der wahre Kampf ist direkt und brutal. Je länger ihr im Kampf bleibt, desto stärker werdet ihr – mit Rampage, Fortify und Rage.

Magie und ihre Nutzer sind ihm ein Gräuel. Der wahre Kampf ist direkt und brutal. Je länger ihr im Kampf bleibt, desto stärker werdet ihr – mit Rampage, Fortify und Rage. Ancestral Commander: Ein Marauder, der die Geister seiner Karui-Ahnen anruft, um sich im Kampf zu schützen und Feinde niederzustrecken.

Shadow

Surfcaster: Ein entspannter Typ, der sich mit der See verbunden fühlt. Er beherrscht die Elemente Kälte und Blitz und kann als erfahrener Fischer enorme Boni erhalten – vorausgesetzt, ihr findet eine Angel für ihn.

Ein entspannter Typ, der sich mit der See verbunden fühlt. Er beherrscht die Elemente Kälte und Blitz und kann als erfahrener Fischer enorme Boni erhalten – vorausgesetzt, ihr findet eine Angel für ihn. Servant of Arakaali: Der dunklen Spinnengöttin selbst ergeben, dient er ihrer Sache. Ihr könnt Spinnen als Kampfgefährten beschwören oder den Aspekt der Spinne annehmen, um Feinde in Netzen zu fangen.

Der dunklen Spinnengöttin selbst ergeben, dient er ihrer Sache. Ihr könnt Spinnen als Kampfgefährten beschwören oder den Aspekt der Spinne annehmen, um Feinde in Netzen zu fangen. Blind Prophet: Blind seit seiner Kindheit, hat dieser Prophet seine anderen Sinne geschärft. Er verehrt eine ominöse unterirdische Macht und beherrscht mächtige Projektilangriffe, Stealth-Mechaniken und Flüche.

Witch

Harbinger: Eine Meisterin der Zeitmagie, der die Grenzen der Realität manipuliert. Ihr könnt Harbinger-Begleiter aus einer anderen Dimension beschwören – und als Bonus fliegen und blau sein.

Eine Meisterin der Zeitmagie, der die Grenzen der Realität manipuliert. Ihr könnt Harbinger-Begleiter aus einer anderen Dimension beschwören – und als Bonus fliegen und blau sein. Herald: Sie sieht Katastrophen voraus – hoffentlich nur für ihre Feinde. Anstatt Auren nutzt sie verstärkte Herald-Skills, die weit über einfache Buffs hinausgehen.

Sie sieht Katastrophen voraus – hoffentlich nur für ihre Feinde. Anstatt Auren nutzt sie verstärkte Herald-Skills, die weit über einfache Buffs hinausgehen. Bog Shaman: Eine Einsiedlerin, die sich in den Sümpfen vor der verdorbenen Zivilisation versteckt. Durch tägliche Gifteinnahme erlangt sie mächtige Fähigkeiten – auf Kosten kleiner Nebenwirkungen.

Duelist

Gambler: Perfekt für alle, die gerne aufs Risiko setzen. Der Gambler spezialisiert sich auf Glück und hohe Gewinne – oder den tiefen Fall ins Verderben.

Perfekt für alle, die gerne aufs Risiko setzen. Der Gambler spezialisiert sich auf Glück und hohe Gewinne – oder den tiefen Fall ins Verderben. Paladin: Ein gerechter Krieger, der sich dem Schutz seiner Verbündeten verschrieben hat. Er nutzt Link- und Aura-Fähigkeiten sowie Taunts, um Feinde von seinen Mitstreitern fernzuhalten.

Ein gerechter Krieger, der sich dem Schutz seiner Verbündeten verschrieben hat. Er nutzt Link- und Aura-Fähigkeiten sowie Taunts, um Feinde von seinen Mitstreitern fernzuhalten. Aristocrat: In Oriath mit einem silbernen Löffel im Mund geboren, erhielt der Aristocrat die beste Ausbildung. Er beginnt mit mehr passiven Skillpunkten als jede andere Klasse.

Templar

Architect of Chaos: Ein angehender Vaal-Architekt, der mit den tiefsten Geheimnissen des Chaos experimentiert. Viele seiner Fähigkeiten haben einen Preis, aber er profitiert enorm von Vaal-Skills und Corrupted-Items.

Ein angehender Vaal-Architekt, der mit den tiefsten Geheimnissen des Chaos experimentiert. Viele seiner Fähigkeiten haben einen Preis, aber er profitiert enorm von Vaal-Skills und Corrupted-Items. Polytheist: Nach einer Glaubenskrise verehrt dieser Templer mehrere Gottheiten aus Wraeclasts Pantheon. Ihr könnt die Kräfte verschiedener Götter für euch nutzen.

Nach einer Glaubenskrise verehrt dieser Templer mehrere Gottheiten aus Wraeclasts Pantheon. Ihr könnt die Kräfte verschiedener Götter für euch nutzen. Puppeteer: Er hat die heiligen Gesetze gebrochen und mit Untoten experimentiert. Sein Ziel: Eine Armee aus fleischlosen Marionetten zu kontrollieren.

Scion

Scavenger: Eine Sammlerin, die in den Überresten anderer Exiles unglaublichen Wert sieht. Doch sie kann nicht alles tragen – also muss sie weise wählen.

Während des Events könnt ihr eure Ascendancy-Klasse wechseln, was normalerweise in Path of Exile nicht möglich ist. Das eröffnet viele Möglichkeiten zum Experimentieren.

Frischer Wind für das Endgame

Neben den neuen Klassen überarbeitet das Event auch das Endgame: Das Atlas Passive Tree-System wird temporär durch das neue Idol-System ersetzt. Idols können in eine spezielle Benutzeroberfläche eingesetzt werden, um Karten zu modifizieren.

Ob dieses System nach dem Event ins Hauptspiel übernommen wird, bleibt abzuwarten – aber GGG hat bereits angedeutet, dass Teile davon in zukünftigen Private Leagues spielbar sein könnten.

Event-Infos: Dauer, Belohnungen und Twitch-Drops

Laufzeit des Events

Start: 20. Februar 2025, 21:00 Uhr (MEZ)

20. Februar 2025, 21:00 Uhr (MEZ) Ende: 23. März 2025, 21:00 Uhr (MEZ)

Belohnungen

Durch das Erreichen bestimmter Levelgrenzen schaltet ihr Teile des exklusiven Autumn Knight Armour Sets frei:

Level 20: Boots

Boots Level 40: Gloves

Gloves Level 60: Body Armour

Body Armour Level 80: Helmet

Einmal freigeschaltet, kann das Set auch in Path of Exile 2 genutzt werden.

Twitch-Drops

Während der ersten Woche des Events (20.–27. Februar) könnt ihr euch einen kosmetischen Umhang sichern, indem ihr zwei Stunden lang einen beliebigen Path of Exile Stream schaut.

Jetzt seid ihr gefragt: Werdet ihr einen Blick in das Event werfen und Path of Exile mal wieder eine Chance geben – auch wenn es vielleicht nur zum Freischalten der Rüstung für PoE2 sei? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!