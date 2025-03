Rainbow Six: Siege eifert jetzt CoD nach und bringt Superhelden aus The Boys ins Spiel

Das haben wir doch schonmal gesehen! Genau, und zwar im Juli 2023, als Season 4 Reloaded für Warzone gestartet ist. Damals hielten Superhelden aus The Boys in den Ego-Shooter Einzug, namentlich Homelander, Black Noir und Starlight. Jetzt sind die Helden offenbar weitergezogen und schauen mal bei Rainbow Six: Siege vorbei, Ubisofts einst hochgelobten taktischen Multiplayer-Shooter. Lediglich Starlight verzichtet wohl dieses Mal darauf, sich mit einem Sturmgewehr ins Gefecht zu stürzen.

Ab sofort könnt ihr euch Black Noir als einen Skin für Demios und Homelander für Ace zulegen. Im Trailer seht ihr die Helden bereits ein wenig in Aktion. Beide Skins gibt es inklusive einiger einzigartiger Charms und Waffenskins im Bundle für 4080 R6-Credits – das sind etwa 30 Euro.

In der Community kommt zumindest gemessen an den YouTube-Kommentaren das Crossover nicht besonders gut an. Besser wird es nicht dadurch, dass Homeland in keiner Weise eine Ähnlichkeit zu seinem The-Boys-Darsteller Antony Starr aufweist.