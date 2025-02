Roadcraft: In der Wiederaufbau-Simulation sägen wir mit schwerem Gerät einen Baum

In einem Katastrophengebiet sollt ihr bei Roadcraft die Infrastruktur wieder aufbauen. Wie sich das spielt, zeigen wir im Gameplay-Video aus der Steam-Demo.

Wenn ihr nicht nur unkommentierte Clips anschauen wollt, haben wir noch mehr für euch: Unser von Simulationen begeisterter Autor Christian Schwarz erklärt euch in der Roadcraft-Vorschau haarklein, was das neue Spiel der Mudrunner-Entwickler so besonders macht.

Der Release von Roadcraft ist für den Mai 2025 angesetzt, das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.