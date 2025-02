RoadCraft - Vorschau-Video zum neuen Spiel der SnowRunner-Entwickler

RoadCraft ist nicht Snowrunner 2. RoadCraft ist auch nicht Mudrunner 3 oder Spintires 4. Aber das neue Spiel von Saber Interactive, das im Mai für PC, PlayStation und Xbox rauskommen soll, ist trotzdem der nächste Teil dieser Serie, die einst mit Spintires begann und sich im Kern immer um meist tonnenschwere Nutzfahrzeuge und ihren Einsatz in unwegsamem Gelände dreht.

RoadCraft ist aber auch die nächste Evolutionsstufe der Mudrunner-Spiele. Deshalb räumen wir diesmal nicht nur allerhand Hindernisse in von Naturkatastrophen heimgesuchten Gebieten aus dem Weg und transportieren Waren von A nach B. Nein, diesmal bauen wir auch Straßen und Brücken auf und holzen die Umgebung ab- RoadCraft hat seinen Namen also mehr als verdient!

Wir haben jetzt eine etwa fünfstündige Demo ausprobiert und uns mit allerhand schwerem Gerät durch drei Karten gegraben. In diesem Video geben wir euch einen Überblick über die neue Simulation, schauen uns das neue Bausystem an und müssen auch über ein paar Schwächen sprechen, über die wir in der neuesten Simulation von Saber Interactive noch gestolpert sind.