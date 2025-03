Rootbound: Erster Trailer zum neuen Spiel ehemaliger Gothic-Entwickler

Rootbound ist das erste Spiel von Brain Lag Games, einem Studio ehemaliger Piranha-Bytes-Entwickler. Es will die Stärken von Spielen wie Gothic oder Elex (Story, Dialoge, Entscheidungen) mit völlig anderem Gameplay kombinieren. Denn Rootbound ist ein Action-Adventure in einer physikbasierten Welt, das eher an Titel wie Death's Door oder Tunic erinnert.

Im Mittelpunkt steht vor allem das Erkunden der Welt, wo euch eine spannende Story, Kämpfe und Puzzles erwarten, die ihr auf viele unterschiedliche Arten lösen dürft - solange etwas in der Welt funktioniert, ist es auch eine valide Lösung. So erschließt ihr euch nach und nach die Welt und sammelt Ressourcen, um eure Ausrüstung zu verbessern.

Aber Vorsicht: Die Welt wird von der Leere heimgesucht, eine mysteriöse Seuche, die euch ebenfalls gefährlich werden kann. Deshalb müsst ihr stets einen Rastplatz finden und gut auf euren Rucksack aufpassen, der euch auch ein wenig davor schützen kann.

Euer Rucksack ist allerdings weit mehr als nur ein Inventar - er entwickelt mit der Zeit ein Eigenleben. Plattformen und Release-Datum für Rootbound stehen derzeit noch nicht fest, ihr könnt es aber auf eure Steam-Wishlist setzen. Wir haben ausführlich mit den Entwicklern gesprochen und unsere ersten Eindrücke in der Preview zu Rootbound bei GameStar Plus festgehalten.