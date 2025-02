Schaut den Machern von The Witcher 4 jetzt 10 Minuten über die Schulter: So entstand der Trailer

Der erste Cinematic-Trailer zu The Witcher 4 ist schon wieder über zwei Monate alt. Jetzt legt Entwickler CD Projekt Red nach und zwar mit zehn Minuten »Behind the Scenes«-Material.

Die Entwickler führen euch in die künstlerische Vision des Trailers ein, erklären die Ursprünge des Designs und erläutern einige der Produktionsschritte. Viel Raum bekommen auch die Motion-Capture-Aufnahmen mit einer großen Anzahl an Schauspielern, die alleine für den Trailer stolze 14 Tage gedauert haben.

Die eigentliche Entwicklung des Rollenspiels läuft gerade erst so richtig an, es könnte also noch etwas dauern, bis Fans erstes Gameplay zu Gesicht bekommen. Im Trailer steckten jedoch durchaus ein paar wichtige Infos zu The Witcher 4.