Schiffsbau, Landeinheiten und kurvige Straßen: Anno 117 packt endlich aus!

So langsam aber sicher nimmt Anno 117: Pax Romana Gestalt an. Lange kannten wir lediglich das Setting, die Regionen und ein paar Konzepte. Doch in den letzten Tagen gab es gleich mehrere Info-Happen, sodass wir nun um einiges schlauer sind. In diesem Video analysieren wir alle neuen Infos und spekulieren bis ins kleinste Detail, was die einzelnen Spielszenen zu bedeuten haben. Denn das neue Material zeigt weit mehr, als es zunächst scheint!