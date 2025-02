Silent Hill aber auf Spanisch - In Post Trauma geht's hinab in gruselige Ubahn-Schächte

Ende März wird's gruselig. Denn dann schickt euch das spanische Studio Red Souls Games in die Metro. In Post Trauma übernehmt die Rolle von Roman, einem ehemaligen Lokführer, der nach einem schrecklichen Ereignis in einer verzerrten (Alb-)traumwelt aufwacht. Diese Welt lehnt sich an die Gänge einer Ubahn-Station an, doch treiben hier monströse Erscheinungen ihr Unwesen.

Die Kameraperspektive und das Gameplay erinnern stark an ältere Survival-Horror-Klassiker wie Silent Hill. Post Trauma erscheint am 31. März für PlayStation 5, Xbox X/S und PC. Eine Demo könnt ihr bis zum 3. März beim Steam Next Fest ausprobieren.