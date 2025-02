Silver Gamer: Wie verändert sich Gaming mit dem Alter?

Gaming ist längst nicht mehr nur für Jugendliche – viele Spieler bleiben auch im höheren Alter leidenschaftlich dabei. In dieser Folge von DevPlay diskutieren Jan Theysen, Adrian Goersch und Stefan Schmitz, wie sich die Spielelandschaft für ältere Gamer verändert.

Was unterscheidet Silver Gamer von jüngeren Spielern? Welche Herausforderungen gibt es, und wie reagieren Entwickler darauf? Von Accessibility-Features über Koop-Modi bis hin zu veränderten Spielvorlieben – die Experten analysieren, wie Gaming mit dem Alter evolviert.

Die Themen dieser Folge:

0:00 Einleitung

0:22 Wer spielt heute noch?

1:26 Silver Gamer und ihr Spielverhalten

3:12 Welche Spiele bevorzugen ältere Gamer?

5:07 Kompetitiv vs. Koop

7:27 Reflexe, Zeit & Motivation

9:49 Spieleentwicklung für ältere Gamer

12:38 Accessibility & Komfortfunktionen

15:10 Streaming & Second Screen Experience

18:06 Fazit und Community-Fragen

Darüber diskutieren in dieser Folge:

- Jan Theysen (King Art)

- Adrian Goersch (Black Forest Games)

- Stefan Schmitz (Black Forest Games)

Über diese Serie

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Künstliche Intelligenz? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar im Regelfall jeden Sonntag.