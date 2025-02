Sims 4: Der neue DLC macht euch zu einem windigen Geschäftsmann, samt Versicherungsbetrug und Krypto

Am 6. März erscheint das nächste große Expansion Pack für die Sims 4 und soll euren Sims dabei helfen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. In Vom Hobby zum Business dürft ihr euer eigenes kleines Unternehmen gründen und das dann betreiben, wie es euch am besten in den Kram passt. Ihr könnt als Tätowierer eure eigenen, ähm ... Meisterwerke dauerhaft auf die Haut einiger unglücklicher Kunden bannen und dann fett abkassieren. Etwas weniger dramatisch wird es, wenn ihr eure eigene Töpferware anbietet oder Backware am Straßenrand verkauft.

Doch wer sein Geld lieber unehrlich verdient, dem stehen hier auch viele Türen offen. Ein kompletter Perk-Tree steht euch offen, mit dem ihr neue Skills freischaltet, um andere Sims übers Ohr zu hauen. Dazu gehört auch Versicherungsbetrug und wer will, kann sein Erspartes in eine Art Kryptowährung investieren – genannt SimoCoins.

Was sonst noch alles so im neuen Pack steckt, seht ihr im neuen Trailer. Die Erweiterung kostet ganze 40 Euro.