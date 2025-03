Spacecraft: Erstes Gameplay aus der Pre-Alpha zeigt nahtlosen Eintritt in die Planetenatmosphäre

Spacecraft ist die ambitionierte Fabriksimulation des französischen Indie-Studios Shiro Games, das sich mit Strategie-Titeln wie Northgard oder Wartales einen Namen gemacht hat. Für ihr nächstes Spiel lassen sie sich von Satisfactory inspirieren und wollen dessen Koop-Spielprinzip in eine gewaltige Online-Galaxie mit tausenden Spielern transportieren.

Ob das klappen kann und was das faszinierende Projekt noch so alles verspricht, lest ihr in unserer weltexklusiven Preview.

SpaceCraft soll nach derzeitigem Plan in der zweiten Jahreshälfte (2025) als Early-Access-Titel auf Steam erscheinen. Ob das allerdings klappen kann, soll die in Bälde stattfindende Alpha-Phase ausloten. Ob dafür auch Spieler von außen zugelassen werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Wir halten euch natürlich über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden!