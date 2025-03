Steam: Das Festival der Aufbaustrategie ist da - Das sind einige der besten Angebote

Irgendetwas ist auf Steam immer im Angebot - das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So wundert es wenig, dass nur kurz nach dem großen Spring Sale in Valves Spieleshop schon die nächste Rabattaktion ansteht.

Dieses Mal im Fokus: Aufbauspiele. Wenn ihr also schon immer euer eigenes mittelalterliches Königreich, eine moderne Metropole oder dystopische Siedlung errichten wolltet, dann ist jetzt eure Zeit gekommen. Vom 24. bis zum 31. März könnt ihr viele Titel aus dem Aufbau-Genre satt reduziert abgreifen. Im Angebot sind unter anderem Pioneers of Pagonia, Frostpunk und Manor Lords. Eine Übersicht zum Sale findet ihr hier direkt bei Steam.

Natürlich werden wir euch in den nächsten Tagen auch noch mit einigen Kaufberatungen zum Sale unterstützen.