Steam Next Fest: Diese kostenlosen Demo-Highlights erwarten euch während des Events

Ab sofort könnt ihr im Rahmen des ersten Steam Next Fests 2025 über 2.000 PC-Spiele kostenlos ausprobieren. Das Event endet am Montag den 3. März 2025 um 19 Uhr und die meisten Demo-Versionen verschwinden aus dem Store. Der Trailer zeigt einige Spiele, die ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet.

Diese Titel werden im Video gezeigt:

Mudborne (00:03)

Mecha BREAK (00:08)

Dune: Awakening (00:11)

Tempest Rising (00:16)

Squirreled Away (00:21)

KIBORG (00:24)

Koira (00:28)

An Amazing Wizard (00:32)

Wanderstop (00:35)

Into the Dead: Our Darkest Days (00:37)

Solarpunk (00:40)

Killer Bean (00:43)

Goodlands (00:46)

Rusty Rabbit (00:50)

Bao Bao's Cozy Laundromat (00:53)

Twilight Monk (00:59)