Stellaris kündigt für die 9. Season vier neue DLCs und den großen 4.0-Patch an

Season 9 ist bereits gestartet und den ersten kleinen DLC in Form eines Speziesporträts dürfen Spieler schon ihr Eigen nennen, wenn sie den neuen Season Pass von Stellaris haben.

Die erste große Erweiterung namens BioGenesis erscheint am 5. Mai 2025, zeitgleich mit dem Patch 4.0. Die zweite Erweiterung Shadows of the Shroud folgt dann im 3. Quartal 2025. Das Infernals Species Pack macht den im 4. Quartal des Season 9 komplett.

Der Season Pass kostet auf Steam 45 Euro, die DLCs können jedoch auch einzeln erworben werden.