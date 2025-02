Story-Nachschub für Diablo 4: Blizzard veröffentlicht neue Kurzgeschichte zu Season 7

The Seven Brides of the Serpent, also Die sieben Bräute der Schlange stehen in einer Audio-Erzählung zur Season 7 von Diablo 4 im Vordergrund.

Die von Hexe Ouna vorgetragene Kurzgeschichte soll die Handlung der neuen Season im Action-Rollenspiel vertiefen. Geschrieben hat sie mit David A. Rodriguez der Narrative Director von Diablo 4: Vessel of Hatred. Das Addon stand für seinen Cliffhanger am Ende der Geschichte in der Kritik.

Wenn ihr das Ganze nicht als (spärlich animiertes) Video erleben wollt, hält Blizzard die deutsche Textversion als schickes PDF für euch zum Download bereit.

Seit dem 21. Januar 2025 läuft die siebte Season von Diablo 4, wir haben alle Infos zum erneuten Endgame-Grind für euch zusammengefasst.