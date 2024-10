Diablo 4: Bis die Story nach Vessel of Hatred weitergeht, braucht ihr noch richtig viel Geduld

Wie geht's nach Season 6 und Vessel of Hatred weiter mit Mephisto (nicht im Bild)? Dafür müsst ihr laut Blizzard auf das zweite Addon zu Diablo 4 warten. Wir haben exklusive Infos.

Ihr habt am Schluss von Diablo 4: Vessel of Hatred auch nicht gewusst, ob dieser fiese Cliffhanger jetzt ein Scherz oder Blizzards Ernst ist? Vielleicht habt ihr gehofft, dass die Story des Action-Rollenspiels in künftigen Seasons weitererzählt wird anstatt wieder ein Jahr auf die Fortsetzung zu warten? Dann müssen wir euch jetzt enttäuschen.

Der folgende Artikel enthält keine Spoiler zum Ende von Vessel of Hatred. Wenn ihr aber wissen wollt, was genau am Schluss des Addons passiert und wieso das im Test für uns einen schalen Beigeschmack hatte, bringt euch unser Artikel zum Ende auf den aktuellen Stand:

Vessel of Hatred Das Ende erklärt und wie es jetzt mit der Story weitergeht von Peter Bathge

Das sagt Blizzard zur Story-Fortsetzung von Diablo 4

Bei einem Gespräch zwischen Journalisten und Blizzard-Mitarbeitern im Vorfeld der Veröffentlichung von Vessel of Hatred wollten wir von den Verantwortlichen wissen, was ihre Pläne für die Zukunft sind. Game Director Brent Gibson gab unumwunden zu: »Wir wussten, dass wir die Geschichte von Mephisto über mehrere Veröffentlichungen hinweg erzählen wollten.«

Tatsächlich hat Blizzard bereits im Juni 2023 verraten, dass parallel zu Vessel of Hatred eine zweite Erweiterung in Arbeit ist. Vermuteter Release-Zeitraum: 2025 bis 2026. Für Brent Gibson hat ein solch langfristiger Ansatz Vorteile beim Storytelling: