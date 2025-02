Stronghold Crusader: Definitive Edition - Vorschau-Video zur Strategie-Neuauflage

Die Firefly Studios bringen Stronghold Crusader als Definitive Edition und knüpfen damit an die Neuauflage des Vorgängers an. Das zweite Stronghold-Spiel bekommt jetzt also auch ein Remaster mit neuer Steuerung, neuer Grafik und neuen Inhalten und Spielmodi, beispielsweise Koop und Multiplayer-Schlachten auf viel größeren Karten.

Allerdings sollten die Entwickler bis zum Release auch noch ein paar Verbesserungen umsetzen, denn in der Demo konnte die Stronghold Crusader: Definitive Edition noch nicht in allen Bereichen überzeugen.

Was euch in der Neuauflage erwartet und wo wir noch Baustellen sehen, fassen wir im Vorschau-Video zusammen.

Die Stronghold Crusader: Definitive Edition soll am 15. Juli für PC erscheinen.