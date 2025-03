Tales of the Shire: Die Macher der Spezialeffekte aus Herr der Ringe zeigen ihr neues Hobbit-Spiel

Über zehn Minuten Einblick in die Kunst des kommenden Mittelerde-Spiels Tales of the Shire: Das neue Video dürfte vor allem Hobbit-Fans sehr glücklich machen.

Die Entwickler wollen nicht einfach den Look des Auenlands kopieren, den die Filmtrilogien von Peter Jackson uns nahegebracht haben. Stattdessen soll die Heimat der Halblinge in ganz neuem Glanz erstrahlen. Verantwortlich ist das Studio Weta, die damals die spektakulären Spezialeffekte für die Filme produziert haben.

Tales of the Shire wird ein gemütlicher Mix aus Aufbauspiel und Lebenssimulation. Statt Kämpfe gegen Orks warten hier Hobbithöhlen und Gemüsegärten auf euch. In unserer Gameplay-Preview zum Cozy-Game erfahrt ihr mehr! Der Release ist nach einer Verschiebung nun für den 29. Juli 2025 geplant.