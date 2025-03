The Electric State: Seht den finalen Trailer zum absurd teuren Netflix-Film der Avengers-Regisseure

The Electric State erzählt die Geschichte einer retro-futuristischen Version der 1990er-Jahre. Menschen und Roboter lebten friedlich zusammen, bis letztere den Aufstand probten und ins Exil verbannt wurden.

Eines Tages wird die Waise Michelle (Millie Bobby Brown) verbotenerweise von dem Roboter Cosmo (Devyn Dalton) aufgesucht. Der wird offenbar von ihrem totgeglaubten Bruder Christopher (Woody Norman) gesteuert. Also macht sich das Duo auf in das Land der Maschinen, um ihr verlorenes Familienmitglied zu finden. Auf dem Weg trifft sie auf den eigenwilligen Schmuggler Keats (Chris Pratt), der sie auf ihrer Mission begleitet.

Für Netflix wurde die Produktion des Sci-Fi-Films zum wahrgewordenen Albtraum - trotz der hochkarätigen Besetzung und der erfolgreichen Avengers-Endgame-Regisseure Joe und Anthony Russo. Aufgrund produktionneller Schwierigkeiten schossen die Kosten in die Höhe und erreichten die Rekordsumme von 320 US-Dollar.

The Electric State erscheint am 14. März 2025 auf Netflix. Alle weiteren Film-Highlights für 2025 findet ihr in unserer ausführlichen Übersicht.