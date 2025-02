The Inn-Sanity: Das Hotel, in dem selbst Stephen King nicht einchecken würde

The Inn-Sanity entführt euch in ein luxuriöses Hotel der frühen 90er-Jahre, das sich über Nacht in einen Albtraum verwandelt. Was als gewöhnlicher Aufenthalt beginnt, endet in einer Stadt voller deformierter Monster, während das Hotel selbst zur Falle für seine Gäste wird. Ihr müsst Beziehungen zu anderen Überlebenden aufbauen, ihre dunklen Geheimnisse lüften und Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod bestimmen.