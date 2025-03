The Toxic Avenger: Der erste Teaser zur Rückkehr der Trash-Ikone ist nichts für schwache Nerven!

Es hat lange gedauert, doch jetzt steht tatsächlich der Kino-Release von The Toxic Avenger an - der Neuauflage der 40-jährigen Trash-Perle aus dem Hause Troma. Dabei schlüpft Peter Dinklage (Game of Thrones) in die Rolle des neuen Toxie und schwingt dabei einen ziemlich tödlichen ... Wischmopp?

Das verspricht zumindest schon mal der erste Teaser-Trailer zum neuen Toxic Avenger, in dem es ordentlich zur Sache geht. Falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, streicht euch am besten den 29. August 2025 blutrot im Kalender an - zu diesem Termin startet der Trash-Film mit Peter Dinklage, Elijah Wood und Kevin Bacon in deutschen Kinos.