Toxic Avenger: Das Remake der 40 Jahre alten Trash-Perle galt als »unveröffentlichbar«, startet jetzt 2025 im Kino

Es ist ein bisschen kurios. Die Neuauflage des Trash-Klassikers Toxic Avenger mit Peter Dinklage (Game of Thrones) in der Hauptrolle erntet von Kritikern 92 Prozent positive Reviews bei Rotten Tomatoes. Doch bis heute wurde das Remake nirgendwo veröffentlicht und lief nur auf Filmfestivals.

Ein Produzent der Neuverfilmung der Troma-Perle ging sogar soweit, den neuen Toxic Avenger als unveröffentlichbar zu bezeichnen. Denn die ultrabrutale Superhelden- und Gesellschaftssatire sei zu nischig , um sie einem breiten Publikum zu präsentieren.

The Toxic Avenger schafft es 2025 endlich ins Kino

Jetzt – ganze zwei Jahre nach der ersten Premiere des Films – kommt Toxic Avenger tatsächlich in die Kinos: Irgendwann 2025 ist es soweit, ein konkreter Release-Termin steht allerdings noch nicht fest. Ebenso lassen Details zu einer Veröffentlichung in Deutschland auf sich warten.

Trash-Fans dürften sich aber schon einmal darüber freuen, dass Toxic Avenger einen Vertrieb finden konnte und damit tatsächlich das Licht der Welt erblickt. Laut Cineverse hat sich das Studio Lionsgate dem Vertrieb des Remake angenommen.

Gegenüber Variety bringt Regisseur Macon Blair seine Dankbarkeit zum Ausdruck, dass sein Toxic Avenger 2025 auf der Kinoleinwand laufen wird:

Ich bin dem Team hinter The Toxic Avenger sehr dankbar, das uns bei der Suche nach dem perfekten Vertriebspartner für unseren Film so tatkräftig unterstützt hat. Es ist so cool, dass die Leute die Chance haben werden, diesen Film im Kino zu sehen. Es ist ein lustiger, rüpelhafter Film, den man mit einem Publikum sehen will. Ein mutierter Held, der Bösewichte mit einem Mopp zerschlägt: perfekte Unterhaltung für die ganze Familie! Unser Ziel war es immer, das Herz und den Geist des Original-Toxie zu bewahren (der mir schon in jungen Jahren ins Gehirn gebrannt wurde) und etwas zu machen, das Troma-Fans gefallen würde, und gleichzeitig etwas mit der Figur zu machen, das sich frisch anfühlt. [...]

Falls ihr fragt, worum es in dem Film überhaupt geht: In der Neuauflage fällt der Hausmeister Winston Gooze (Dinklage) in ein Giftmüllfass, mutiert schrecklich und bekämpft daraufhin das Verbrechen in seiner Heimatstadt. Das Original von Troma von 1984 gilt bis heute als echte Trash-Perle und wurde seinerzeit mit nur 500.000 US-Dollar gedreht.

Übrigens treten im Remake von Toxic Avenger neben Peter Dinklage auch Stars wie Elijah Wood (Der Herr der Ringe) oder Kevin Bacon (Footloose) auf.

Ein konkreter Kinostart (und auch explizit für Deutschland) zum neuen Toxic Avenger lässt aktuell noch auf sich warten.