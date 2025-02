Tides of Annihilation: Das wohl fetzigste König-Arthus-Actionspiel überhaupt zeigt erstes Gameplay

London liegt in Trümmern, die mysteriöse Gwendolyn ist die einzige Überlebende - und ihr zieht in dieser ziemlich ungewöhnlichen Interpretation der Arthus-Mythen durch ein actiongeladenes Effektgewitter. Tides of Annihilation sieht bisher aus wie ein Mix aus Soulslike und Bayonetta mit starkem Fokus auf brachialen Kämpfen und einer interessanten Story. Ein Release-Datum wissen wir noch nicht - das Spiel erscheint für PS5, PC und wahrscheinlich irgendwann auch Xbox Series X|S.