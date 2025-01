Titan Quest 2 lässt auf sich warten? Achilles: Survivor schickt euch jetzt schon nach Griechenland

Bisher lässt der Early Access von Titan Quest 2 noch auf sich warten. Wenn ihr es aber einfach nicht mehr abwarten könnt, euch durch die griechische Sagenwelt zu metzeln, dann ist vielleicht Achilles: Survivor einen Blick wert, das ab sofort auf Steam verfügbar ist.

Das ist zwar kein klassisches Action-Rollenspiel, sondern ein Bullet-Hell-Roguelike im Stil von Vampire Survivors oder Brotato, hat aber all die typischen Umgebungen und Monster der griechischen Mythologie: In prächtigen Tempelanlagen zerlegen wir eine Hydra, in Troja geht’s Gorgonen an den Kragen und an der Küste stellen wir sogar den Minotaurus persönlich.

Angereichert ist Achilles: Survivor außerdem mit einer Bau-Mechanik für Verteidigungsanlagen und einem Upgrade-System, das zahllose verschiedene Builds ermöglichen soll. Vielleicht vergeht die Zeit bis Titan Quest 2 damit etwas schneller!