Vier Mal Star Wars in einem: Neues Spielepaket verspricht die ultimative Prequel-Ladung

Früher galt die Prequel-Trilogie von Star Wars noch als schwarzes Schaf der Sternensaga. Die Episoden 1 bis 3 bescherten uns schließlich Dinge wie Jar Jar Binks, Senatssitzungen über Handelsrouten und Philosophieren über Sand.

Spätestens seid den kontroversen Sequel-Filmen, also Episode 7 bis 9, sind die Prequels aber deutlich beliebter geworden. Inzwischen kickt entweder die Nostalgie bei den Millenials oder den Fans ist selbst Jar Jar lieber als grüne Alien-Milch, die durch Luke Skywalkers ungepflegten Bart rinnt. Sei es, wie es sei: Die Prequels kehren jetzt in Spieleform zurück!

Gleich vier Star-Wars-Spiele, die zeitlich zwischen Episode 1 bis 3 gelagert sind, erhaltet ihr mit dem Star Wars: Prequel Pack. Das ist ab sofort für PC (Steam), Nintendo Switch sowie PlayStation 4 und 5 erhältlich und umfasst die Titel Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles, Star Wars: Bounty Hunter, Star Wars Republic Commando und Star Wars Episode I Racer.

Die Spiele unterstützen in ihrer aktualisierten Form moderne Bildschirmauflösungen, sind sonst aber technisch nicht überarbeitet worden. Die Grafik ist also in allen vier Fällen bestensfalls nur noch als »zweckmäßig« zu bezeichnen.