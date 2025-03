Warhammer: The Old World - Die Neuauflage des Tabletops bekommt endlich eine neue Armee

Mit The Old World hat Games Workshop das einst so beliebte Warhammer Fantasy als neue Version aufgelegt. Jetzt wurde erstmals eine komplett neue Armee dafür enthüllt. Das Großkaiserreich Cathay feierte zuvor lediglich im Strategiespiel Total War: Warhammer 3 sein Debüt, existierte lange aber nicht als Miniaturen-Armee. Jetzt wurden zahlreiche Einheiten aus dem Spiel detailgetreu als Figuren umgesetzt, die ihr für das analoge Tabletop in die Schlacht führen könnt.