Warum Bethesdas »Community-Liebe« seit 10 Jahren Geld kostet

Fast 10 Jahre scheinen Bethesda Game Studios und ihre Community jetzt schon in einer Zeitschleife festzustecken. Denn seit 2015 versucht das amerikanische Entwicklungsstudio immer wieder den eigenen Fans Mods für bares Geld zu verkaufen. Egal ob in Skyrim, Fallout oder Starfield - und egal ob man das jetzt “Workshop Items”, “Creation Club” oder “Creations” nennt: Die Fans sollen schuften - und Bethesda am Ende abkassieren.

Die Ankündigung wird jedesmal zum Skandal, die Community ist stinksauer, Bethesda tut einsichtig und entschuldigt sich - und ein paar Jahre später macht man’s dann einfach nochmal. Im Video zeigen wir euch die ewige toxische Liebesbeziehung zwischen Be-Thesda und Be-Zahl-Mods.

00:00 - Intro

01:32 - Eine kurze Geschichte der Mod

02:58 - Mods in Morrowind

04:10 - Blanke Brüste in Oblivion

04:56 - Pferdedecken-Gate

06:55 - Bezahl-Mods in Skyrim

10:19 - Creation Club: Modder als Freiberufler

13:50 - Grenzübertritt mit Creations

15:46 - Endlose Weiten, brutale Preise

18:11 - Eine "gesunde Mod-Community"

20:07 - Fazit & Outro