Diablo 4 oder Diablo-3-Addon - Keine Ankündigung zur Blizzcon 2017

Blizzard ändert die Kommunikation bezüglich der Action-RPG-Marke Diablo: Community Manager Nevalistis hat erstaunlich offen in den offiziellen Foren bekanntgegeben, dass man im Rahmen der Blizzcon 2017 keine Ankündigungen für die Marke Diablo habe. Man plane zwar eine Show zu Diablo, mehr aber auch nicht. Das bedeutet eine Absage an Diablo 4, an eine Erweiterung von Diablo 3 und alle weiteren vorstellbaren Ankündigungen wie ein Mobile-Ableger oder neue Mini-DLCs wie den Necromancer.

Weiter spricht Nevalists den kommenden Patch 2.6.1 für Diablo 3 an und verspricht, dass man darüber hinaus derzeit hart an der Zukunft von Diablo arbeite. Fans sollten deshalb bitte Geduld haben.

Diablo 4 in der Entwicklerhölle?

Fünf Jahre nach Diablo 3 und drei Jahre nach Reaper of Souls stellt sich nun die Frage, was mit der Marke Diablo derzeit passiert. Gerüchteweise wurde die Entwicklung eines Diablo 4 im Jahr 2016 neu gestartet, der Ex-WoW-Entwicklungschef Tom Chilton könnte auf das Projekt angesetzt worden sein. Immerhin wurde er nach Jahren der Arbeit an World of Warcraft für ein »neues Projekt« abgezogen - kurz nachdem Blizzard der ehemalige Diablo-Entwicklungsleiter Josh Mosqueira das Unternehmen verließ und ein neuer Entwicklungschef gesucht wurde.

Gut möglich also, dass Blizzard derzeit am zweiten Versuch von Diablo 4 arbeitet. Und wenn man tatsächlich erst ein Jahr am Spiel entwickelt, hat man im November 2017 zur Blizzcon natürlich auch noch wenig Vorzeigbares, das eine Ankündigung rechtfertigt. Bisher wird allerdings davon ausgegangen, dass Blizzard die Zukunft von World of Warcraft mit einer Addon-Enthüllung zur Blizzcon präsentieren wird.