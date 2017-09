Fußball-Fans haben ab sofort die Möglichkeit, die Vollversion von FIFA 18 im Origin Store herunterzuladen. Abonnenten von Origin Access beziehungsweise EA Access können das sogenannten Play First Trial der Fußballsimulation nun auf PC und Xbox One herunterladen. PS4-Spieler gehen dagegen leer aus und müssen sich weiterhin mit der Demo zufrieden geben, da Sonys Konsole den Early Access von EA Sports nicht unterstützt.

In der Trial-Version sind alle Modi (sowohl offline als auch online) und Neuerungen von FIFA 18 enthalten und spielbar. Das heißt, wir können schon vor dem Release des Spiels eine Trainerkarriere starten, unser Ultimate Team aufbauen, in Online-Matches antreten und die zweite Saison des Story-Modus The Journey anspielen.

Trial-Version läuft nur 10 Stunden lang

Der einzige Haken an der Origin Access Variante von FIFA 18 ist, dass sie zeitlich begrenzt ist: Die Trial-Version steht uns also nur zehn Spielstunden lang zur Verfügung. Wer weiter zocken möchte, ist gezwungen die Vollversion zu kaufen. Immerhin werden alle Fortschritte aus dem Play First Trial in übernommen, sodass wir zum Beispiel unsere Karriere nicht wieder vorn beginnen müssen.

Das Abonnement von Origin Access kostet knapp vier Euro im Monat, bringt aber auch den Vorteil, dass ihr zehn Prozent Rabatt auf den Kauf der Vollversion erhaltet. Diese erscheint dann am 29. September auf PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox 360 und PlayStation 3. Ab sofort startet übrigens auch die Companion App für FUT, mit der man sein eigenes Ultimate Team unterwegs managen kann.

