Gewinnspiel für GameStar Plus - Preise im Wert von 700 Euro

In 20 Jahren GameStar hat sich vieles verändert - so vieles, dass man fast glauben möchte, dass die Gründungsredakteure anno 1997 auf Dinosauriern in die Redaktion geritten sind. Nicht nur, weil wir damals »Lootboxen« nur aus Diablo und Mikrotransaktionen allenfalls vom Billigbrötchenbäcker kannten. Auch Medien und ihre Nutzer haben sich verändert - und damit GameStar selbst.



Wer hätte 1997 von Youtube, Facebook oder Twitter zu träumen gewagt? Damals gab's höchstens Geocities, und das war schon ... nun, sagen wir, exotisch. Apple war 1997 ein Sanierungsfall und hatte gerade erst einen gewissen Steve Jobs zum Übergangschef ernannt. Smartphones, dank denen jeder Grundschüler jederzeit auf alle Katzenvideos der gesamten Menschheitsgeschichte zugreifen kann? Na klar, und 2005 wohnen wir auf dem Mond!



In der Zukunftsforschung spricht man davon, dass Menschen die Veränderungen der nächsten fünf Jahre oft massiv über-, die der kommenden zehn oder 20 Jahre hingegen massiv unterschätzen. Das gilt genauso für den Blick zurück: Wir denken manchmal, dass sich die Welt in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich kaum verändert hat - und ärgern uns, wenn wir merken, dass eben doch alles anders ist und ein



Das geht selbstverständlich auch Spielern und GameStar-Lesern so. Was uns bei der GameStar sehr stolz macht, ist, dass wir diese massiven Veränderungen nicht nur überlebt, sondern gemeistert haben. 1997 war GameStar »nur« ein Heft. Heute sind wir eine Website, ein Youtube-Channel und ein Podcast, wir sind auf Facebook und Twitter - und ja, wir sind auch noch ein Heft. Zum Jubiläum sogar ein ganz besonders dickes ;)



Wir haben uns weiterentwickelt - und dennoch stets bemüht, den Geist der alten Tage zu bewahren. Den Geist, dass aus Leidenschaft immer etwas Gutes entsteht. Den Geist, dass Menschen, die ihren Job nicht machen müssen, sondern gerne machen, stets etwas Besonderes schaffen. Das ist GameStar für uns, in all seinen Facetten. Und eine dieser Facetten ist GameStar Plus.



Denn GameStar Plus ermöglicht uns etwas, das es in modernen Internetzeiten gar nicht mehr geben dürfte: Journalismus, der sich nicht an Reichweiten und Klickzahlen orientiert, sondern an spannenden Geschichten. Anders gesagt: GameStar Plus macht uns immun gegen einige Veränderungen der letzten Jahre.



Plus erlaubt uns ausführliche Hintergrundberichte - etwa über Computerspiele in der DDR oder die Entstehung des vielleicht besten Rollenspiels Ultima 7. Plus erlaubt uns exklusive Titelgeschichten über den aktuellen Entwicklungsstand von Star Citizen oder den ersten Anspieltermin zu Mount & Blade 2. Plus erlaubt uns Video-Interviews mit Indie-Designern oder mit unserem Chefredakteur Heiko, der erklärt, wie GameStar überhaupt an exklusive Geschichten herankommt. Und das alles natürlich werbefrei.



Oh, und dank Plus können wir Spiele wie Mittelerde: Mordors Schatten verschenken. Womit wir beim Stichwort wären: Geschenke - und zwar für euch! Über 10.000 Mitlieder hat GameStar Plus heute - für diese Unterstützung wollen wir euch ganz herzlich danken. Und zwar, indem wir gemeinsam mit GOG.com und Gamesplanet Spielepakete und Gutscheine verlosen.



Übrigens: An diesem Gewinnspiel können auch User aus der Schweiz teilnehmen. Weil es sich ausschließlich um Download-Keys handelt, entfallen nämlich die Probleme mit dem schweizerischen Zoll. Zur Teilnahme müsst ihr einfach das Gewinnspielformular unten ausfüllen.

