X-Force Film - Daredevil-Macher dreht das Spin-off zu Deadpool

Nach der erfolgreichen Comic-Verfilmung Deadpool wird bereits an einer Fortsetzung gearbeitet, die nächstes Jahr in die Kinos kommt und ein Wiedersehen mit Ryan Reynolds als rüpelhaften Anti-Held und seinen coolen Sprüchen verspricht. Ein dritter Deadpool-Film ist auch schon in Planung, sowie ein Spin-off X-Force.

Drew Goddard vereint die Mutanten

Jetzt steht endlich fest, wer den X-Force Film in Szene setzen wird: Drew Goddard übernimmt die Regie und schreibt auch gleich das Drehbuch dazu, bestätigt Deadline.

Zuletzt lieferte der Filmemacher die Vorlage zu Ridley Scotts Oscar-nominierten Science-Fiction-Film Der Marsianer mit Matt Damon und zeigt sich auch für die Skripte zu den Marvel-Serien Daredevil und The Defenders auf Netflix verantwortlich.

X-Force mit Deadpool und Cable

Bisher ist über den X-Force Film noch nicht viel bekannt. Ohne Frage wird Ryan Reynolds als Deapool mitspielen und die Black Ops anführen. Auch Deadpool 2-Neuzugang Mutant Cable (gespielt von Josh Brolin) ist dabei. Welcher X-Men Charakter sonst noch im Spin-off auftauchen soll, wird sich zeigen.

Im kommenden Deadpool 2 soll es bereits Hinweise auf ein Treffen mit der X-Force geben. Noch steht nicht fest, wann die Comic-Verfilmung in die Kinos kommen wird. Da Deadpool 2 für nächstes Jahr im Sommer geplant ist, dürfte ein Kinostarttermin wohl erst frühstens Ende 2018 erfolgen, wohl aber eher im Laufe des Jahres 2019. Genaueres wird sicherlich in Kürze bekannt gegeben.