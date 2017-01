Wie in Ark: Survival Evolved lassen sich im Fantasy-Survival-Spiel Dark and Light allerlei magische Kreaturen zähmen - dazu gibt es jetzt neue Screenshots und einen Trailer.

Von Elena Schulz |

Trailer und Screenshots: Dark and Light lässt uns Drachen und andere magische Wesen zähmen.

Zum Thema Dark and Light ab 6,21 € bei Amazon.de Dark and Light wirkt ein bisschen wie die Fantasy-Version von Ark: Survival Evolved - das düstere Survival-MMO schickt uns in eine fremde Welt, die von allerlei magischen Kreaturen bevölkert ist und zwingt uns dort, ums Überleben zu kämpfen - allerdings mit einem stärkeren Rollenspiel-Aspekt.

Ähnlich wie bei Ark und seinen Dinosauriern, geht hier aber die größte Faszination von den Fantasy-Kreaturen aus - die sind nicht nur die Quelle der mächtigsten Magie im Spiel, sondern können auch gezähmt werden. Drache, Einhorn oder Greif können dem Spieler danach im Kampf zur Seite stehen.

Insgesamt gibt es über 40 verschiedene Kreaturen in Dark and Light, die von normalen Tieren wie Eber oder Elchen bis hin zu gewaltigen, feuerspeienden Drachen reichen. Natürlich lassen sich solche Kreaturen nicht einfach zähmen, wie auch der neue Trailer zeigt.

Frisches Essen dank Magie

Neben Können werden Harpunen und Seile benötigt, um die flatternde Riesenechse festzusetzen - is die Kreatur besonders groß und gefährlich, klappt das sogar nur im Team, andere Wesen wiederum kann man nur mit bestimmten Methoden zähmen. Anschließend muss man noch wie in Ark das Vertrauen des Wesens gewinnen, in dem man es füttert und wieder aufpäppelt.

Ein gezähmtes Fabelwesen kann dann im Kampf als Reittier genutzt werden, was einen entscheidenden Vorteil im PvP und PvE bringen kann. Ebenso wichtig ist aber die Magie der Fabelwesen von Dark and Light, für die man bestimmte Kreaturen jagen muss. Beispielsweise die Kreaturen in den schneebedeckten Bergen - denn ihre Eismagie lässt sich anschließend unter anderem dafür nutzen, Essen frisch zu halten. Alternativ dient sie zum Kälteschutz oder zum Schmieden mächtiger Waffen.

Insgesamt soll es über 100 individuelle magische Fähigkeiten in Dark and Light geben. Was das Spiel abseits der magischen Kreaturen zu bieten hat, lässt sich in unserer Preview nachlesen. Auf Steam wird das Survival-Rollenspiel 2017 im Early Access verfügbar sein.