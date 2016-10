Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

FIFA 17 Ultimate Team - »Beste« Mannschaft kostet über 500 Euro

Eine englischsprachige Gaming-Seite hat den Test gemacht: Was kostet es, in FIFA 17 Ultimate Team die subjektiv beste Mannschaft zusammenzustellen? Die Antwort lautet: Über 500 Euro. Besonders ein Spieler stellt alle anderen in den Schatten.

Von Tobias Ritter |