Der Entwickler The Coalition hat die Arbeiten an dem Shooter Gears of War 4 vor kurzem endgültig abgeschlossen. Der Release ist für den 11. Oktober 2016 geplant.

Die Entwicklung des Shooters Gears of War 4 ist mittlerweile offiziell abgeschlossen.

Demnach hat das Actionspiel den sogenannten Goldstatus erreicht und geht umgehend in die Produktion. Einem pünktlichen Release am 11. Oktober 2016 sollte somit nichts mehr im Wege stehen. In Deutschland erscheint Gears of War 4 in der ungekürzten Version und ist von der USK ab 18 Jahren freigegeben.

Erst gestern hatte Microsoft den offiziellen Launch-Trailer von Gears of War 4 veröffentlicht, der mithilfe von zahlreichen Szenen auf die Koop-Kampagne des Shooters einstimmen soll. Apropos Kampagne: Die soll aktuellen Informationen zufolge zirka zehn Stunden dauern - je nach Spielweise.

