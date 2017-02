Klartext zu Echtgeld-Shops, Vorbesteller-Boni & Co. - Wir haben die Macht!

Samstag, 04. Februar 2017 um 10:00

Es gibt Trends in der Spielebranche, die man nicht unbedingt gutheißen muss. Der Kollege Dimitry Halley etwa hat erst kürzlich fünf furchtbare Publisher-Trends in einem Video zusammengefasst (aber auch fünf lobenswerte).Tatsächlich sind Dinge wie Echtgeld-Shops in Vollpreisspielen, Day-One-DLCs, üppige Vorbestellerboni und Season-Pässe, bei denen man die Katze im Sack kaufen soll, vielen Spielern ein Dorn im Auge. Gleiches gilt für Entwickler, die das Blaue vom Himmel versprechen, ihre vollmundigen Pläne dann aber nicht umsetzen können.

Michael Graf kann den Ärger darüber nachvollziehen. Wer etwas dagegen tun will, kann das aber. Denn: Die Macht liegt bei den Spielern. Sie müssen sich dessen nur bewusst werden.



Klartext zur Nintendo Switch: Die Spiele entscheiden

Klartext zur neuen Spielegeneration: Zockt wieder mehr Spiele

Klartext zu verpatzten Kinoumsetzungen: Verspielte Filme

Klartext zu »Games as a Service«: Das Ende klassischer Solospiele?