Das Schweizer Taschenmesser unter den Mini-Taschenlampen: 1.000 Lumen, Stroboskop-Effekt, UV-Licht und »wasserdicht«

Ob diese Taschenlampe mit ihren vielfältigen Funktionen mit einem Multi-Tool-Hosentaschenmesser mithalten kann? (PublicDomainPictures)

Alles auf einen Blick Der TikToker Kyle Krüger hat über die Taschenlampe Boruit V10 berichtet.

Die Taschenlampe hat eine Helligkeit von 1.000 Lumen und verfügt über viele zusätzliche Funktionen wie Flutlichter, UV-Licht, Sirene und Stroboskoplicht.

Obwohl die Taschenlampe nicht komplett wasserdicht ist, hat sie einen robusten Aufbau - was Krüger in einem seiner Videos anschaulich demonstriert.

Der TikToker Kyle Krüger hat in der Vergangenheit wiederholt über Kurzvideos zu besonders leuchtstarken Taschenlampen von sich Reden gemacht.

Mit der Boruit V10 hat er kürzlich von einer Taschenlampe berichtet, die man dank ihres breiten Funktionsumfangs als Schweizer Taschenmesser unter den Mini-Taschenlampen umschreiben könnte.

Was die Boruit V10 kann und wo Kyle in seiner Präsentation des Geräts einen Fehler gemacht hat, erfahrt ihr nachstehend.

Was kann die Taschenlampe Boruit V10?

Kyle Krüger hat die Taschenlampe in mehreren Kurzvideos vorgestellt.

In einem dieser Videos preist er das Gerät als die »Taschenlampe mit den meisten Funktionen und der größten Helligkeit« an - besonders dann, wenn euer Budget eher begrenzt ist.

Was macht die Boruit V10 optisch her? Die von Krüger präsentierte Boruit V10 hat eine schwarze Gerätehülle. Die gleiche Taschenlampe ist aber auch in einer grün oder weiß gehaltenen Gerätehülle erhältlich. Allgemein ist die Hülle durchsichtig gestaltet. Das heißt, ihr könnt ins Geräteinnere blicken, ohne die Verkleidung zu entfernen.

Mit welchen Funktionen will die Boruit V10 überzeugen? In einem Video also wird der Funktionsumfang der Taschenlampe vorgestellt. Kyle bescheinigt der Taschenlampe eine Helligkeit von 1.000 Lumen. Besser gesagt beleuchtet Kyle Krüger mit seiner Taschenlampe sein Zimmer, geht danach raus, beleuchtet eindrucksvoll und flächendeckend Gräser und Bäume.

Eine Zusatzfunktion der Taschenlampe sind an der Geräteseite angebrachte Flutlichter; diese leuchten wahlweise grün, rot, blau und in kaltem oder warmem Weiß. Zudem könnt ihr die Flutlichter als Stroboskoplicht verwenden.

Zudem findet sich in der Taschenlampe die Möglichkeit verbaut, mit UV-Licht zu leuchten. Alternativ lärmt aus der Taschenlampe auch eine Sirene, begleitet von Stroboskoplicht. Daneben ist Boruit V10 magnetisch, lässt sich also an entsprechenden Oberfläche anbringen. Aufgeladen wird die Taschenlampe über USB-C und ist - so sagt es Kyle Krüger in seinem Video - wasserdicht.

Ist die Boruit V10 wirklich gänzlich wasserdicht? Letztere Behauptung stellte Kyle in einem nachfolgenden Video richtig. Denn Boruit V10 ist mit IPX4 gekennzeichnet - und ist daher allseitig gegen Spritzwasser geschützt, aber beispielsweise nicht gegen Strahlwasser, zeitweiliges oder gar dauerndes Untertauchen.

Kyle bedankt sich im Video bei seinen Zuschauern für die Verbesserung, schiebt erklärend hinterher:

»Der Grund, warum ich davon überzeugt war, dass Boruit V10 komplett wassergeschützt ist: Das Teil wirkt auf mich sehr haltbar«

Anschließend werden Zuschauer Zeuge davon, wie Kyle seine Boruit V10 einer wahrhaftigen Tour de Force unterzieht: Zuerst wird die Mini-Taschenlampe auf Bodenplatten gepfeffert, dann spritzt der TikToker das Gerät mit einem Gartenschlauch ab. Damit nicht genug, denn als Nächstes wirft er die von ihm so hochgeschätzte Taschenlampe im hohen Bogen über die Wiese.

Aber seht selbst.

Nach dieser Tortur unterzieht Kyle dergestalt zugerichteten Taschenlampe dem Praxistest. Doch selbst nach der wenig pfleglichen Handhabe seiner Taschenlampe, leuchtet das Gerät noch immer 1.000 Lumen, mit seitlichem Flutlicht inklusive Stroboskop-Option, UV-Licht und Sirene.

Nebenbei bemerkt: Licht und Leuchten gibt es auch auf dem Schreibtisch, wie das Video gleich hier unten beweist.

0:44 Lichtspektakel: Seht hier diverse Beleuchtungsszenen des Govee M1 Light Strip mit Matter-Support

Wie hell ist die Boruit V10 im Vergleich?

Dass Kyle Boruit V10 bewirbt, ist wenig verwunderlich, denn über seinen TikTok-Kanal konnten Zuschauer die Taschenlampe rabattiert erwerben. Dessen ungeachtet reiht sich Boruit V10 in die vielen von Kyle vorgestellten Taschenlampen mit beeindruckender Lumen-Performance ein.

Diese weiteren, sehr hellen Taschenlampen gibt es: Mit seinen gerade mal 1.000 Lumen ist die Boruit V10 aber deutlich leistungsschwächer als die meisten der anderen, vom TikToker vorgestellten Taschenlampen.

Zum Beispiel die MS18 von Imalent schaffte ein Maximum von 100.000 Lumen, beziehungsweise das Nachfolgemodell SR32 erreicht sogar 120.000 Lumen. Nicht zuletzt die Nitebrite 300 geht zwar nicht mehr als leicht transportierbare Taschenlampe durch, aber mit ihren 500.000 Lumen leuchtet sich nochmal stärker, als jede andere, im Handel beziehbare Taschenlampe.

Apropos: Mini-Taschenlampe: Winzig wie ein USB-Stick – und trotzdem richtig hell?

Euphorisieren euch solche Mini-Taschenlampen mit breit aufgestelltem Funktionsumfang wie die Boruit V10 - oder verlangen euch ein solcher Leucht-Aparillo eher ein kieferknackendes Gähnen ab? Und überhaupt: Welche Taschenlampe liegt in eurem Werkzeugkoffer - und wieso setzt ihr auf das Gerät? Schreibt uns eure Erfahrungswerte hierzu gerne in die Kommentare.