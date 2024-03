»Ich hätte bei einem Haufen Mist mitgemacht«: Für 3 Body Problem mussten die Macher von Game of Thrones kaum Überzeugungsarbeit leisten

Ab dem 21. März 2024 könnt ihr euch selbst von 3 Body Problem ein Bild machen. Bildquelle: Netflix

Ein ausgezeichneter Sci-Fi-Roman als Vorlage, ein Budget von 160 Millionen, Netflix als Plattform und die Showrunner von Game of Thrones am Drücker. 3 Body Problem dürfte für den ein oder anderen interessierten Schauspieler definitiv seine Reize mit sich bringen.

Für Rosalind Chao (Mulan, Sweet Tooth) hat aber ein einziger Aspekt ausgereicht, um bei 3 Body Problem an Bord zu kommen. Sie wollte unbedingt mit den Showrunner David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo zusammenarbeiten.

Die Showrunner konnten eine Buch-Kennerin beeindrucken

Dass das Projekt bei Netflix und mit einem stattlichen Budget entsteht, machte damit nur das I-Tüpfelchen aus. Denn die Verantwortlichen hinter der Sci-Fi-Serie konnten ihr beweisen, die komplexe Vorlage wirklich als TV-Adaption umsetzen zu können.

Wir konnten den Cast von 3 Body Problem interviewen und dabei erklärt und Rosalind Chao, die in der Netflix-Serie Ye Wenjie spielt, als Liebhaberin der Romanvorlage im Gespräch voller Begeisterung:

[Benioff, Weiss und Woo] haben im Grunde ein Buch genommen, das für ein neues Publikum zugänglich gemacht und das, was im Roman als unmöglich galt, visuell atemberaubend in Szene gesetzt. Mich haben allein die kreativen Köpfe, Regisseure, Produzenten und Autoren davon überzeugt [...] [bei 3 Body Problem mitzumachen]. Wer würde nicht mit ihnen arbeiten wollen? Sie hätten mir einen Haufen Mist vorsetzen können und ich hätte gesagt Ja, bin dabei . Aber [3 Body Problem] ist alles andere als das. [...] Als ich das erste Mal das Drehbuch gelesen habe, dachte ich mir, dass Genies am Werk sein müssen. Denn danach habe ich nochmal das Buch gelesen und ich kann nicht begreifen, wie sie es geschafft haben, das umzuwandeln und auch noch schmackhaft für ein breites Publikum zu machen. Das hat mich wirklich beeindruckt und bedeutet wohl, dass ich eigentlich netter zu ihnen sein müsste.

Um was es in 3 Body Problem geht? Um mögliche Spoiler zu vermeiden, bekommt ihr hier nur eine ganz grobe Zusammenfassung: Die Handlung beginnt im China der 1960er-Jahre inmitten der Kulturrevolution. Dabei versucht eine Gruppe von Wissenschaftlern, Kontakt mit außerirdischen Lebensformen aufzunehmen.

Daraufhin kommt es zu einem Zeitsprung und in der Gegenwart angekommen, ermorden sich zahlreiche Wissenschaftler auf der ganzen Welt selbst. Teilweise, nachdem ihre Experimente unerklärbare Ergebnisse ausspuckten. Einen konkreten Eindruck vermittelt euch der offizielle Trailer zu 3 Body Problem:

1:47 3 Body Problem: Die Macher von Game of Thrones enthüllen bildgewaltiges Werk mit Gänsehaut-Feeling

3 Body Problem - aber nicht mit Salma Hayek

Eiza Gonzalez zählt im Interview übrigens ganz ähnliche Gründe auf und verrät außerdem scherzhaft, wie die Verantwortlichen hinter 3 Body Problem ihren Kollegen Jovan Adepo von der TV-Serie überzeugen konnten:

Ich bin eigentlich aus einer ganzen Reihe von Gründen dazu gekommen. Natürlich, um mit Benioff, Weiss und Alex Woo zusammenzuarbeiten. Und auch, ein Teil von der Adaption eines Buches zu sein, das auf der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt hat. [...] Für mich handelt es sich wirklich um ein bahnbrechendes Projekt, für das ich mit einem unglaublichen Cast zusammenarbeiten durfte [...]. Die Liste ist wirklich endlos, aber ich weiß, dass Jovan eigentlich nur unterschrieben hatte, weil er dachte, er arbeitet mit Salma Hayek zusammen. Aber dann musste er sich mit mir abgeben.

Wie gut ist 3 Body Problem eigentlich?

Als TV-Serie spaltet 3 Body Problem definitiv Meinungen: Manche Kritiker bezeichnen das neue Werk von Weiss, Benioff und Woo als Meisterwerk , andere stehen der Romanadaption wesentlich kritischer gegenüber - einen Überblick bekommt ihr in unserer Wertungsübersicht. Was wir von 3 Body Problem halten, könnt ihr in unserer spoiler-freien Serien-Kritik nachlesen.

Ab dem 21. März 2024 könnt ihr euch dann selbst ein Bild von der Sci-Fi-Serie machen, sobald 3 Body Problem bei Netflix anläuft. Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, sind insgesamt drei Seasons geplant.

Mehr dazu, was aktuell in der Welt der Kinofilme und TV-Serien passiert, erfahrt ihr unter den Links oben.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Sci-Fi-Serie der Showrunner von Game of Thrones? Habt ihr 3 Body Problem bereits gelesen und wenn ja, wie gut hat es euch gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!