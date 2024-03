Zwischen »Meisterwerk« und »großer Fehlschlag«: Netflix' Sci-Fi-Epos 3 Body Problem spaltet die Kritiker

Auf Rotten Tomatoes und anderswo sind die ersten Kritiker-Reviews zu »3 Body Problem« erschienen. Und die Netflix-Serie kommt überwiegend gut weg.

Ist »3 Body Problem« eine gute Serie? Darüber gibt es unter den professionellen Kritikern unterschiedliche Ansichten, wie eine erste Review-Übersicht von Rotten Tomatoes belegt.

Staffel 1 der Science-Fiction-Serie, die am 21. März 2024 auf Netflix startet, erzielt aktuell nach 21 Reviews eine Durchschnittswertung von 71 Prozent. Insgesamt fällt das Urteil also eher positiv aus, allerdings gibt es teils auch harsche Kritik. Im Detail findet ihr eine deutsche Übersetzung der wichtigsten Fazits und Links zu den einzelnen Reviews bei uns:

Eine Auswahl von Reviews renommierter Publikationen

Slant Magazine: »Einzigartige Action« »Im Allgemeinen ist ›3 Body Problem‹ dann am besten, wenn es das menschliche Drama hinter sich lässt und sich mit komplizierten Begriffen wie der Quantenverschränkung beschäftigt. Das kann ganz schön verkopft werden, aber die Serie leistet großartige Arbeit, wenn es darum geht, die Dinge in Laiensprache zu erklären, und sie nutzt komplizierte wissenschaftliche Konzepte, um die Handlung in faszinierende Richtungen zu lenken und einige wirklich einzigartige Action-Einlagen zu inszenieren.« Zur vollständigen Kritik

Collider: »Benioff, Weiss und Woo könnten über Netflix' nächstes Meisterwerk gestolpert sein« »Für jeden, der einen Zeh in Lius weites, weites fiktionales Universum getaucht hat, ist es verständlich, dass man sich ein wenig Sorgen macht, wenn man hört, dass die Jungs, die für Bran the Broken verantwortlich sind, sich dieser harten Sci-Fi-Serie annehmen werden. Doch Benioff, Weiss und Woo erinnern uns in ›3 Body Problem‹ daran, wie gut eine Adaption sein kann, wenn sie richtig gemacht wird - und sind vielleicht gerade über das nächste Meisterwerk von Netflix gestolpert.« Zur vollständigen Kritik

IGN: 8/10 »›3 Body Problem‹ bereitet Cixin Lius Mammut-Buch-Trilogie mit großem Erfolg für ein breiteres Publikum auf, auch wenn der Film einige Zuschauer mit seiner ausgefallenen Science-Fiction und den überstürzten Handlungsabläufen verärgern könnte. Einige Sequenzen funktionieren besser als andere - wie die Videospiel-Nebenhandlung, die einen Hauch von Cringe hervorruft -, aber viele der Darsteller und eine schockierende Sequenz machen daraus eine mehr als würdigen Adaption der beliebten Serie.« Zur vollständigen Kritik

Variety: »Ein zugänglicher Einstieg in eine zutiefst esoterische Geschichte« »Man vermutet, dass Lius Welt so abstrakt ist, dass selbst die bestmögliche Adaption für einige Zuschauer schwer zu verstehen sein wird - eine Hürde, die mit der Fortsetzung der Serie nur noch höher werden wird. Nichtsdestotrotz kommt ›3 Body Problem› diesem Ideal beeindruckend nahe - und nicht alles, was es erreicht, ist auf strukturelle Entscheidungen oder filmische Meisterleistungen zurückzuführen.« Zur vollständigen Kritik

Time: »Ein intelligenter, packender Thriller« »Wir werden vielleicht Beschwerden von Fans hören, die das Zeigen der Arbeit in den Büchern genossen haben, in langen Regierungsberichten und akribischen Erzählungen über die Experimente der Außerirdischen mit Protonen. Der Kern dieser Geschichte ist jedoch keine Gleichung. Es ist eine Untersuchung der Natur der menschlichen Zivilisation und die Rolle des wissenschaftlichen Fortschritts bei unserer Rettung - oder unserem Untergang. ›3 Body Problem‹ von Netflix versucht manchmal zu sehr, cool zu sein […]. Aber letztlich gelingt es den Machern, die Dringlichkeit der Geschichte herauszuarbeiten, ohne das Ausgangsmaterial zu lobotomisieren.« Zur vollständigen Kritik

Empire: »Beeindruckendes Fernsehen im großen Stil« »Hier liegt ein riesiges Potenzial. Wenn sie es schaffen, könnte dies eine der größten Science-Fiction-Fernsehsendungen aller Zeiten werden. Aber zuerst müssen sie das Flugzeug landen. Netflix, wir flehen euch an: Lasst uns nicht hängen. Macht daraus nicht einfach ein weiteres unlösbares Problem. [...] Eine sehr ehrgeizige Adaption eines sehr ehrgeizigen Buches. Als erste Staffel fühlt es sich an, wie die Vorbereitung auf etwas Größeres - aber was hier zu sehen ist, ist durch und durch beeindruckendes Fernsehen im großen Stil.« Zur vollständigen Kritik

Hollywood Reporter: »Mehr zweckdienlich als glanzvoll« »Die Serie ist nicht frei von guten Aspekten. Sie sind nur flach, mit schmückendem Beiwerk, was sich auch auf die Charakterisierungen und die Schauspielerei erstreckt. Niemand im Ensemble ist schlecht, aber nur sehr wenige Leistungen sind denkwürdig. Die unterhaltsamste Version der Serie ist wirklich die, in der Wong und Cunningham ruppig miteinander umgehen. Das könnte ich mir stundenlang ansehen. Die Oxford Five fühlen sich zu oft wie genau das an, was sie sind: eine Figur aus einem Buch, die in fünf Charaktere aufgeteilt wird, um mehrere Perspektiven hinzuzufügen, und die sich die Handlung einer einzigen Figur teilen.« Zur vollständigen Kritik

The Wrap: »Ein lauwarmer Start« »Es ist selten, diese Art von harter Science-Fiction auf dem Bildschirm zu sehen […] ›3 Body Problem‹ entpuppt sich schließlich als ein scheinbar unaufhaltsamer Plan, die Autonomie der Menschheit zu dezimieren, um ihr zu helfen; einen Planeten machtlos zu machen, damit andere ›das Richtige‹ tun können. Schon im Buch ist das ein schwieriges Unterfangen, und in dieser Adaption wird versucht, so viel Stoff in eine Staffel zu packen, dass es sich falsch anfühlt. Es fällt schwer, Yes Entscheidungen nach weniger als zwei Stunden, in denen die Zuschauer sie kennen, voll und ganz zu glauben, und das Ökosystem der rivalisierenden Sekten und der hochentwickelten Technologie, das darauf folgt, wird kaum erforscht. Man fragt sich, ob Netflix Angst hatte, dass ein gemächlicheres Tempo die Zuschauer abschrecken würde, die einfach nur zu den guten Aspekten kommen wollen.« Zur vollständigen Kritik

Rolling Stone: »Ein großer Fehlschlag« »Als Drama liefert 3 Body Problem nie ein überzeugendes Argument dafür, warum sein zentrales Quintett in diese Geschichte investiert ist - und damit auch nicht, warum das Publikum das tun sollte. Mit anständigen, aber nicht fesselnden Charakteren und einer trockenen Haupthandlung bleibt ›3 Body Problem‹ lediglich, mit Spektakel zu überzeugen. Davon gibt es einiges, nur nicht genug - und nicht alles ist so effektiv, wie es sein sollte. Es gibt eine atemberaubende Actionsequenz in der Mitte der Staffel [...] und einige andere denkwürdige Bilder wie ein Vogelschwarm, der in ein chinesisches Radioteleskop in den Tod fliegt. Aber viele der großartigen Szenen, wie zum Beispiel 30 Millionen chinesische Soldaten, die sich im Rahmen des VR-Spiels im Gleichschritt bewegen, sind in ihrer Konzeption spannender als in ihrem tatsächlichen Aussehen.« Zur vollständigen Kritik