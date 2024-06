300: Zack Snyders spektakuläres Action-Epos wird nach 18 Jahren als TV-Serie fortgesetzt

300 kehrt zurück - allerdings nicht auf die große Leinwand, sondern in der Form einer neuen Serie fürs Heimkino. Bildquelle: Warner Bros.

Zack Snyder hat sich mit Rebel Moon und Army of the Dead nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Doch es gab eine Zeit, in der seine exzessive Slow-Mo-Action große Begeisterung auslöste: Im Jahr 2006 sorgte 300 für offene Münder. Der Film nahm sich als Comicverfilmung Frank Millers Interpretation der Schlacht bei den Thermopylen zum Vorbild.

Neue TV-Serie erzählt die Vorgeschichte zu 300

Jetzt will Warner Bros. dem 300-Franchise (das sich bisher aus zwei Kinofilmen zusammensetzt) neues Leben einhauchen: Wie Variety berichtet, befindet sich eine Prequel-Serie zu den Spartanern um Leonidas in Entwicklung, für die vielleicht sogar Zack Snyder persönlich zurückkehren könnte.

Konkrete Details gibt es zu dem Projekt aktuell nicht. Wir wissen lediglich, dass die geplante TV-Serie die Vorgeschichte zu 300 erzählen soll und Warner Bros. Snyder gerne als Regisseur und ausführenden Produzent an Bord hätte. Wann die 300-Serie mit welchen Darstellern und auf welcher Plattform an den Start gehen soll, ist derzeit nicht bekannt.

300 - einer der besten Filme von Zack Snyder?

2006 konnte 300 bei einem Budget von circa 65 Millionen US-Dollar weltweit über 450 Millionen einspielen (via Box Office Mojo). Der Film kurbelte dabei nicht nur die Karriere von Zack Snyder ordentlich an, der zuvor nur das 2004er-Remake von Dawn of the Dead als großen Kinofilm in Szene gesetzt hatte: Hauptdarsteller Gerald Butler mauserte sich daraufhin ebenfalls zu einem großen Hollywood-Star.

2014 folgte dann das Pre/Sequel 300: Rise of an Empire mit Sullivan Stapleton und Eva Green in den Hauptrollen. Dieser Film schnitt bei Kritikern sowie Zuschauern wesentlich schlechter ab, konnte aber bei einem Budget von 110 Millionen US-Dollar noch immer 330 Millionen weltweit einspielen (via Box Office Mojo). Hier übernahm Snyder nicht die Regie, wirkte aber noch am Drehbuch mit.

2:21 Offizieller Trailer zu 300: Rise of an Empire

Zwischenzeitlich hatte Snyder übrigens noch einen dritten Teil mit dem Untertitel Blood and Ashes geplant, konnte das aber mit Warner Bros. im Schlepptau nicht realisieren. Ende 2023 verriet der Regisseur dann gegenüber The Hollywood Reporter, inzwischen im Besitz der Rechte an Blood and Ashes zu sein. Ob er daraus jetzt etwas macht, bleibt im Moment noch offen.

