5 Jahre Sockel AM4 - AMDs beeindruckende Plattform lebt immer noch [Anzeige]

Mein ASUS TUF B450-Plus Gaming erblickte das erste Mal das Gaming-Licht, als ich im Sommer 2018 auf den Powerknopf meines frisch aufgerüsteten PCs drückte. Vom AMD Ryzen™ 7 2700X Prozessor über die AMD Ryzen™ 3950X CPU bis hin zum AMD Ryzen™ 9 5900X Prozessor hat mich der AM4 Chipsatz und dieses Mainboard begleitet und sie werden es weiterhin tun.

Zwar “nur” in meinem zweiten PC, denn als Hardware-Enthusiast brauche ich immer das Neueste, aber mein aktueller AMD Ryzen™ 9 5900X Prozessor hat es immer noch in sich und braucht sich nicht zu verstecken.

Denn obgleich AM4 nun nicht mehr die aktuellste Plattform AMDs ist, so ist die Performance im Gaming der AMD Ryzen™ 5000er CPUs immer noch überragend gut und ich kann jedes meiner Lieblingsspiele mit höchsten Einstellungen genießen. Ich bin froh, mich damals für die AM4 Plattform entschieden zu haben, denn jedes CPU-Upgrade war total einfach und unkompliziert.

Lediglich ein Software-Upgrade für das Mainboard war nötig und ich konnte drei verschiedene CPU-Generationen nutzen. Das lässt mich hoffen, dass AMD AM5 ähnlich lang unterstützen wird.

Jakob Erckert Seit fast 20 Jahren baut Jakob seine Gaming-PCs selbst, entsprechend könnte man ihn als hardwarebegeistert bezeichnen. Sein Enthusiasmus beschränkt sich nicht nur auf Gaming, sondern zieht sich über Smartphones bis hin zu Smarthome. Im E-Commerce-Team arbeitet er als Hardware-Experte und Business Development Manager.

AM4 jetzt noch kaufen? Ja, das ist sogar eine schlaue Entscheidung!

Gaming-CPUs haben in den letzten Jahren enorme Leistungssprünge verzeichnet. Diese sind so groß, dass auch die AMD Ryzen™ 5000 CPU Generation noch eine hervorragende Figur in jedem Spiel macht. Das Beste daran ist, dass der Preis von allen AMD Ryzen™ 5000er Prozessorenin den letzten sechs Monaten gefallen ist.

Meine zwei Favoriten sind dabei die AMD Ryzen™ 5 5600X CPU und der AMD Ryzen™ 7 5800X3D Prozessor.

Der AMD Ryzen™ 5 5600X Prozessor ist dabei ein absolutes Preis-Leistungs-Monster, das bei wenig Stromverbrauch viel Gaming-Performance in petto hat. Der Sechskerner ohne Schnick-Schnack liefert in Kombination mit einem B450 oder B550 Mainboard eine tolle Kombination für preisbewusste Gamer, die aber auch ordentlich FPS in ihren Spielen wollen.

Der “GameStar-PC Ultimate Radeon 6700XT” kostet nur 1149€ und hat neben dem AMD Ryzen™ 5 5600X Prozessor auch eine AMD Radeon™ RX 6700 XT GPU in der TUF Edition verbaut. Diese Kombination liefert euch flüssiges Gameplay speziell auf Full-HD und WQHD.

Der AMD Ryzen™ 7 5800X3D Prozessor ist meine nächste Empfehlung! Mit AMDs 3D V-Cache™ Technologie ist er nochmals schneller und bietet Leistung satt. Verbaut ist er unter anderem im “GameStar-PC Ultimate Radeon 6900 XT”, wo er euch zusammen mit der AMD Radeon™ RX 6900 XT Grafikkarte flüssiges Gaming in 4K ermöglicht.