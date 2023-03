Home Office: 7 geniale Gadgets, die euren Arbeitsalltag erleichtern

MX Master 3S

Wenn ihr im Home-Office arbeitet, habt ihr entweder schon eine Maus oder braucht wahrscheinlich eine. Bei Mäusen hat jeder andere Vorlieben. Die MX Master 3s deckt mit ihrem Funktionsumfang jedoch eine breite Masse ab.

Die Tastaturbelegung der MX Master 3S könnt ihr per Software anpassen.

Die Maus ist mit vielen belegbaren Tasten ausgestattet. Auf die Tasten könnt ihr zum Beispiel die Stummschaltung eures Mikrofons legen oder die Lautstärke eures Computers ändern. Der Maussensor arbeitet mit 8000 dpi, wodurch auch kleinere Bewegungen verlässlich getrackt werden. Besonders schön: Die MX Master 3s hat sehr leise Tasten, die ein angenehmes Klickgeräusch erzeugen.

MX Mechanical

Die Beleuchtung der MX Mechanical passt sich an die Umgebungsbeleuchtung an, wodurch der Akku länger hält.

Das MX Mechanical wird über Bluetooth mit eurem PC verbunden. Die Tastatur kann mit drei unterschiedlichen Tastentypen ausgestattet werden. Zur Wahl stehen Clicky, Tactical Quiet und Linear.

Die Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, ist 43 cm breit und unterstützt die gängigen Tastaturlayouts. Wenn ihr nur Tatstauren ohne Num Pad verwendet, werft einen Blick auf die Logitech MX Mechanical Mini.

Albatros Lift S5S

Das Tischgestellt von Albatros verfügt über einen Anti-Kollisionssensor, der das Gestell vor Schäden bewahrt.

Wenn ihr öfter von zu Hause arbeitet, ist ein Schreibtisch notwendig. Je nach eurem Bedarf kann der Schreibtisch größer oder kleiner ausfallen. Was euren Schreibtisch aber nochmal aufwertet, ist die Möglichkeit, im Stehen arbeiten zu können.

Regelmäßiges Arbeiten im Stehen steigert eure Gesundheit und bringt Abwechslung in den Arbeitsalltag. Ich persönlich nutze mein elektrisches Schreibtisch Gestell in Kombination mit einer Tischplatte von Ikea.

Im Gestell können drei Höhenprofile gespeichert werden, zwischen denen ihr per Knopfdruck wechseln könnt. Dadurch ist es einfach für euch, zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln.

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S

Die Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S fügt sich mit ihrem simplen Design gut in viele Umgebungen ein.

Die Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S ist eine schlanke Schreibtischlampe, die euren Tisch mit bis zu 520 Lumen beleuchten kann. Das von ihr ausgestrahlte Licht hat einen Farbwiedergabeindex von 90 Ra. Von der Lampe beleuchtete Gegenstände, wie zum Beispiel Fotos, haben also einen sehr hohe Farbtreue.

Die Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S verspricht ein besonders niedriges Flackern bei Verwendung des eingebauten Dimm-Mechanismus. Dadurch ist das von ihr erzeugte Licht angenehmer für die Augen und macht euch weniger müde. Die Lampe ist per Drehknopf oder App steuerbar.

Hidrate Spark Steel Edition Pro

Die Hidrate Spark Pro kann nur im Zusammenspiel mit der App ihr volles Potential ausschöpfen.

Im Home Office und auch im Büro gilt: Genug Wasser trinken hält euch fit und sorgt dafür, dass ihr den Tag über energiegeladen seid. Euer bisher getrunkenes Wasser könnt ihr entweder nach Gefühl messen, eure getrunkenen Gläser in einer App eintragen oder automatisch erfassen lassen.

Die Hidrate Spark Pro kommt in einem minimalistischen Design mit schmackhafter RGB-Beleuchtung. Sie misst euer täglich zu euch genommenes Wasser und zeigt es in einer App an. Die Flasche fasst etwa 945 ml. Ihr seid also, nach einmaligem Auffüllen, für eine gewisse Zeit mit Wasser versorgt.

reMarkable 2

Das reMarkable 2 könnt ihr auch als eBook-Reader verwenden.

Mittlerweile wird im Arbeitsalltag fast alles digital gemacht, weshalb Papier und Stift immer mehr in den Hintergrund rücken. Viele Menschen machen sich aber immer noch gerne mit einem Stift Notizen, vermissen jedoch das Gefühl, auf Papier zu schreiben.

An dieser Stelle setzt das reMarkable 2 an. reMarkable 2 ist ein E-Ink-Tablet, welches die Handschrift sehr gut erkennt und ein schönes Schreibgefühl vermittelt. Graustufen beim Zeichnen werden hervorragend auf dem Display dargestellt und der Akku hält für etwa zwei Wochen.

Dyson Luftreiniger Pure Humidify + Cool

Der Dyson Luftreiniger Pure Humidify + Cool verfügt über einen Wassertank, den ihr regelmäßig auffüllen müsst.

Im Sommer sind sie unersetzlich, im Winter verschwinden sie von der Bildfläche: Ventilatoren. Doch mittlerweile existieren Geräte, die euer Arbeitszimmer im Sommer angenehm kühl halten und im Winter dafür sorgen, dass die Raumluft nicht zu trocken wird.

Der Dyson Purifier Cool kann beides und noch viel mehr. Er reinigt sogar die Raumluft, indem er Staub und Allergene aus der Luft beseitigt. Dadurch wiegt er aber einiges. Ihr solltet den Dyson Pure Humidify + Cool also an seinem Platz stehen lassen.

Waren für euch interessante Ergänzungen für euren Home Office Arbeitsplatz dabei oder besitzt ihr einige der Gadgets vielleicht schon? Fallen euch weitere tolle Gadgets ein, von denen Menschen im Home Office profitieren können? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.