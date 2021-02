Als wir in der Redaktion darüber nachgedacht haben, was wir spannendes zu Grounded machen könnten, habe ich sehr enthusiastisch vorgeschlagen, auf Spinnenjagd zu gehen. Denn die Arachniden sind im Spiel riesig, schnell, und sehr lebensecht. "Voll lustig", dachte ich, "weil ich ja Spinnen auch richtig fies finde. Dann ist es wenigstens eine richtige Herausforderung!" Die anderen sahen das genau so und zack hatten wir ein Thema.

Dabei habe ich im Eifer des Gefechts natürlich völlig unterschätzt, wie fies ich Spinnen wirklich finde.

Aber jetzt ist es zu spät, vorgeschlagen ist vorgeschlagen und einen Rückzieher will ich auch nicht mehr machen. Alleine werde ich mir das jedoch auf keinen Fall antun! Deswegen ist Michi Obermeier mutig zur Stelle, um den Tag zu retten und die im Gras lauernden Riesenbiester zur Strecke zu bringen. Falls ihr sehen wollt, wie Michi gegen die Achtbeiner kämpft und ich schreiend in eine andere Richtung laufe, könnt ihr uns heute ab 18 Uhr dabei zuschauen.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die Neuerungen, die in letzter Zeit für Grounded ausgerollt wurden (zum Beispiel gibt es mittlerweile Fische samt Teich so wie Bienen, die die Luft erobern) und schauen, was Spieler in nächster Zeit in Obsidians Vorgarten erwartet.

Alles zum Stream im Überblick

Was wird gespielt? Grounded, das Miniatur-Survival-Koop-Game von Obsidian Entertainment

Grounded, das Miniatur-Survival-Koop-Game von Obsidian Entertainment Wann wird gespielt? Von 18 bis 21 Uhr

Von 18 bis 21 Uhr Wo wird gespielt? Auf unserem Twitchkanal monstersandexplosions

Ganz egal, ob ihr schon Stunden und Tage in Grounded versenkt habt oder noch nie mit dem Spiel in Berührung gekommen seid: Schaut bei uns vorbei, leiht uns euren Mut beim Kampf gegen die Spinnen und sammelt mit uns Tipps und Tricks für das Überleben im Schrebergarten.