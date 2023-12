Im Adventskalender zu Baldur's Gate 3 könnt ihr jetzt noch rückwirkend alle Goodies abgreifen

Bei dem Adventskalender grinst nicht nur Gale, sondern auch die rotäugige Gremishka - die wittert den Magier vermutlich schon.

Morgen, Spieler, wird’s was geben - und auch noch übermorgen, bis schließlich zum 24. Dezember. So lange läuft nicht nur unser GameStar-Plus-Adventskalender, sondern auch der von Baldur’s Gate 3. Der bestückt euch zur Vorweihnachtszeit mit netten Goodies.

Falls ihr die ersten Tage verpasst habt, lasst uns dennoch froh und munter sein: Ihr könnt die Türchen auch im Nachhinein öffnen.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

So läuft der Adventskalender ab

Wo gibt’s den Kalender? Auf der offiziellen Webseite lassen sich die zwölf Türchen öffnen - das Mini-Event begann nämlich erst am 13. Dezember.

Was muss getan werden? Um euren kleinen Preis zu erhalten, bekommt ihr eine kleine Memory-Aufgabe gestellt. Ihr müsst also zwei Kärtchen mit dem gleichen Bild aufdecken, bis alle Kärtchen umgedreht sind. Zu viele Fehlversuche gibt’s nicht, ihr könnt also nicht verlieren. Bisher hält sich die Herausforderung auch stark in Grenzen.

Was gibt’s für Goodies? Hinter manchen Türchen verbergen sich Teile eines Weihnachtsgedichts, ganz im Stile von Baldur’s Gate 3 natürlich. Mit dem Titel Wie die Gremishka Weihnachten gestohlen hat und erzählt von eben jenem katzenähnlichen Wesen, das für Magier enorm gefährlich werden kann.

Ansonsten gibt euch Larian Zugriff auf unterschiedliche Sounds aus dem Spiel - beispielsweise die entspannten Geräusche aus einem Wald voller Vogelgezwitscher oder das rege Gemurmel auf den Straßen von Baldur’s Gate.

Habt ihr die bisherigen Memory-Rätsel des Adventskalenders schon gelöst? Wie gefallen euch denn bisher die kleine Geschichte der Gremishka und die Umgebungsgeräusche? Vielleicht ist bei euch aber noch immer Stille Nacht, Heilige Nacht und ihr könnt mit den Sound-Schnipseln nichts anfangen? Schreibt es uns alle Jahre wieder in die Kommentare! Okay, nicht unbedingt alle Jahre. Dieses Jahr unter diesem Artikel reicht auch völlig aus.