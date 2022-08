Age of Empires 4 enthüllt zwei kostenlose Fraktionen, zeigt neue Einheiten in Aktion

Bei der Opening Night Live stellte Age of Empires 4 zwei neue Fraktionen vor, die für alle Besitzer des Echtzeit-Strategiespiels kostenlos erscheinen. Dabei handelt es sich um die Osmanen und die Malier, die beide schon in vorherigen Teilen der Reihe gespielt werden konnten. Was wir bereits üben die neuen Zivilisationen wissen, erfahrt ihr hier.

Das wissen wir über Osmanen und Malier

Die Malier setzen offenbar auf Hinterhalte, um ihre Gegner auszumanövrieren. Außergewöhnliche Einheiten sind im Trailer nicht zu sehen. Offenbar verfügt die Fraktion über Nahkämpfer mit großen Schilden, Speerwerfer und Bogenschützen. Außerdem sind sie eine ökonomisch besonders Starke Zivilisation, die leicht an Gold kommt.

Die größte Stärke der Osmanen-Armee liegt offensichtlich in deren starker Artillerie. Diese Fraktion kann gewaltige Kanonen auf das Schlachtfeld bringen, die feindliche Festungen in kurzer Zeit in Schutt und Asche legen. Außerdem verfügen sie über schwere Kavallerie und können sich in großen Formationen bewegen.

Das kostenlose Update erscheint am 25. Oktober 2022 und enthält zusätzlich neue Art of War Challenges und neue Masteries für jede Zivilisation.

In Age of Empires 4 startete bereits letzten Monat die zweite Season mit zahlreichen neuen Inhalten. Warum die zwar eigentlich ein Grund zu Freude sind, aber Experte Fabiano am Ende doch ein ernüchterndes Fazit ziehen muss, erfahrt ihr in seinem Artikel:

