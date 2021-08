Sieht Age of Empires 4 schlecht aus? Das sagen über 2.000 GameStar-Stimmen

Die drei Originalteile der Age-of-Empires-Reihe wurden zu ihrer Zeit sowohl mit Blick auf ihre spielerischen Qualitäten als auch aufgrund der Optik von vielen Spielern sehr gut bewertet. Auch die GameStar hat die Grafik in den Testberichten stets gelobt und jedes Mal die Bestnote vergeben.

Der kommende vierte Teil wird dagegen vor allem mit Blick auf die Optik oft sehr negativ beurteilt. Wie ihr die Grafik des neuesten AoE-Spiels findet, wollten wir deshalb in einer Umfrage von euch wissen.

Die Ergebnisse der Umfrage fassen wir hier kurz für euch zusammen. Wie sie in das Bild der in Kommentaren oft geäußerten Kritik an der Grafik des neuesten Teils der AoE-Reihe passen, diskutiert unser Strategie-Experte Fabiano Uslenghi in der folgenden Kolumne:

Wie gefällt euch die Grafik von Age of Empires 4?

Das Ergebnis der Umfrage zeigt, dass es Age of Empires 4 in Sachen Grafik wohl auch in der GameStar-Community nicht gelingen wird, an das große Lob der vorangegangenen Teile anzuschließen. Ihr geht darin insgesamt aber dennoch verhältnismäßig milde mit dem Spiel ins Gericht.

So finden nur etwas mehr als 21 Prozent, dass das Spiel »Schlecht« oder sogar »Sehr schlecht« aussieht, während immerhin knapp über 45 Prozent die Grafik als »Gut« oder »Sehr gut« bewerten. Ungefähr ein Drittel von euch empfindet die Optik zu guter Letzt als »Mittelmäßig«.

Umfrage zu Age of Empire 4

Wie gefällt dir die Grafik von Age of Empires 4? Angaben in Prozent Gut 32,6 Mittelmäßig 32,5 Sehr gut 13,7 Schlecht 13,1 Sehr schlecht 8,1 0,0

Auf einem anderen Blatt steht gleichzeitig die Frage, wie wichtig die Grafik für ein Computerspiel im Allgemeinen und für einen Echtzeitstrategie-Titel wie Age of Empires 4 im Speziellen ist. Dabei handelt es sich genau wie im Falle der Beurteilung der Optik um eine sehr subjektive Frage.

Age of Empires 4 soll bereits am 28. Oktober 2021 erscheinen. Alle wichtigen Informationen zu dem Spiel wie die größten Neuerungen, das Gameplay, die Kampagne und die Völker findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel unter dem folgenden Link:

Wie steht ihr zu den Diskussionen um die Grafik von Age of Empires 4? Nachvollziehbar, unangebracht oder etwas dazwischen? Und wie wichtig ist für euch die Grafik bei einem Spiel wie AoE 4 generell? Schreibt es gerne in die Kommentare!