Age of Wonders III gratis bei GameStar Plus - umfangreiches Fantasy-Epos für Hobbystrategen

Fantasy-Welt zum eintauchen: Age of Wonders III ist ein Fest für jeden Fantasy-Fan. Da bekriegen sich überlegene Elfen und ehrenvolle Menschen. Kriegerische Orks und stolze Zwerge möchten ihre Ansprüche geltend machen. Verschlagene Goblins und die echsenartigen Drakonier versuchen ihre Vorteile daraus zu ziehen. Wenn sich dann noch der benachbarte Drache aufmacht, um Rache an euch zu üben, kommt selbst der mächtigste Herrscher ins Schwitzen. Die unzähligen Geschichten, die sich beim Spielen von Age of Wonders III entwickeln, könnten alleine mehrere Fantasyromane füllen.

Rundenstrategie par excellence: Das Gameplay steht auf zwei tragenden Säulen. Einerseits müsst ihr euer Reich verwalten, Städte aufbauen, Rohstoffe erschließen und eure Bürger zufrieden stellen. Das spielt sich ähnlich wie bei Civilization, nur dass ihr euch auf den großen Karten eben nicht mit Römern und Wikingern, sondern mit Elfen und Orks herumschlagt. Herumschlagen ist dabei ein gutes Stichwort, denn der nächste Konflikt ist meist nur wenige Züge entfernt. Die Schlachten schlagt ihr auf separaten Karten und ebenfalls in Runden. Eure Einheiten haben nur eine begrenzte Anzahl an Aktionen zur Verfügung, mit denen ihr sowohl Bewegungen als auch Angriffe auslöst. Wegen dieser Stärken sahnte Age of Wonders III seinerzeit starke 82 Punkte im GameStar Test ab!

Mächtige Helden: Neben klassischen Einheiten wie Schwertträgern und Bogenschützen und exotischeren Kämpfern wie dem Flammenwerferpanzer tummeln sich auch noch besonders starke Helden auf den Schlachtfeldern. Hier spricht Age of Wonders III auch den Rollenspieler in euch an. Die Helden kommen in verschiedenen Klassen und natürlich mit unterschiedlichen Fähigkeiten daher. Der Druide befehligt wilde Tiere und steigert die Geburtenrate in eurem Reich. Kriegsherren entfalten sich am besten, nun ja, im Krieg. Technokraten sind wahre Meister der Belagerung und Schurken ziehen getarnt über die Oberweltkarte.

Riesiger Umfang: Vielleicht habt ihr es schon bemerkt: Age of Wonders III strotzt nur so vor spielerischer Vielfalt! Ihr wählt aus über 250 Einheiten, 300 Talenten, mehr als 100 Gebäuden, unzähligen Helden, Zaubern und Spezialfähigkeiten. Neben der rund 20 Stunden langen Hauptstory erwarten euch einzelne Szenarien, sowie natürlich das freie Spiel gegen die KI oder menschliche Widersacher. Gerade in letzterem entfaltet das Spiel sein gesamtes Potenzial. In jeder neuen Runde können durch die Wahl der Völker und Helden ganz neue Herausforderungen entstehen, ganz neue Geschichten erlebt werden. Age of Wonders III bietet somit nahezu unbegrenzten Wiederspielwert und unterhält euch sicher Monatelang!

Paradox Interactive, der Entwickler von Age of Wonders III bedient nahezu jedes Genre mit fantastischen Strategiespielen. Ob ihr nun in Crusader Kings das Mittelalter, in Age of Wonders Fantasy-Reiche oder in Stellaris das gesamte Universum unterjochen möchtet, Paradox-Spiele sind eine Top Adresse dafür.

