Ahsoka verdrängt ein kontroverses Star-Wars-Element, aber die Fans vergessen nicht so leicht

Der Machtgeist von Qui-Gon Jinn würde ... im Stehen(?) rotieren, wenn er wüsste, dass Ahsoka Sabine nichts von Midi-Chlorianern erzählt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

George Lucas führte 1999 mit Star Wars: Episode 1 die Idee der sogenannten Midi-Chlorianer ein: Mikroskopisch kleine Wesen, die im Blut eines jeden Lebewesen herumtummeln - und je mehr man davon hat, desto krasser ist man offenbar unterwegs.

Diese Idee wurde aber von den meisten Fans - um es gelinde auszudrücken - kontrovers diskutiert. Kein Wunder also, dass sogar Lucas das Konzept fallen ließ und bis heute Midi-Chlorianer wenn dann nur mit der Kneifzange angefasst werden.

Und so pfeift jetzt auch Ahsoka auf die mikroskopischen Viecher, die für viele die Macht eher entmystifizieren, als untermauern. Das ist an Zuschauern der neuesten Star-Wars-Serie nicht unbemerkt vorbeigegangen.

Midi ... wer?

Um was geht es überhaupt? In Episode 3 von Ahsoka setzt die Titelheldin (Rosario Dawson) die Ausbildung von Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) fort. Dabei wird thematisiert, dass Sabine offenbar nicht gerade macht-begabt ist, was aber tatsächlich kein Problem darstellt.

Denn Ahsoka zufolge durchströmt die Macht jedes Lebewesen - wie uns bereits Obi-Wan Kenobi 1977 im allerersten Star-Wars-Kinofilm eröffnete. Von Midi-Chlorianern ist dabei aber keine Rede, stattdessen bezeichnet Ahsoka Talent als essenzielles Element dafür, wie gut man mit der Macht letztendlich umgehen kann.

In Ahsoka wird Sabine Wren zur Jedi ausgebildet ... oder aber auch nicht. Und das trotz mangelnder Macht-Affinität, was womöglich aber gar kein Problem ist. Die neueste Star-Wars-Serie verwirrt und momentan noch ein wenig. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Dass das komplett eigene Komplikationen bezüglich der Star-Wars-Lore mit sich bringt, haben wir bereits separat behandelt. Viel eher wollen wir an dieser Stelle thematisieren, dass Fans Midi-Chlorianer definitiv nicht vergessen haben - auch wenn Ahsoka die zu verdrängen versucht.

Das sagen Zuschauer zu den vermissten Midi-Chlorianern: Auf Reddit schreibt so zum Beispiel der User anona-moose augenzwinkernd im großen Diskussions-Thread zur dritten Folge (mit über 2.400 Upvotes):

Mein Tipp: Ahsoka begibt sich auf ihre große Mission, irgendwelche Midi-Chlorianer aufzuwecken, die Sabine vielleicht hat.

FloppyTellShaco meint dazu ähnlich ironisch:

Alle zwei davon, wenn man Huyang Glauben schenken darf.

Das dürfte Sabine mehr wehtun, als das Ende ihres Duells mit Shin Hati.

Was haltet ihr von den Midi-Chlorianern: Sträflich vernachlässigtes Star-Wars-Element oder zurecht verdrängt? Was sagt ihr zu den neuen Implikationen, die Ahsoka bezüglich der Macht enthüllt? Und wie gut gefällt euch die neueste Star-Wars-Serie auf Disney Plus überhaupt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!